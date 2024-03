Mandag morgen kom både kronprinsesse Mette-Marit og prinsesse Ingrid Alexandra på besøg hos kong Harald.

Ifølge Dagbladet var de der omkring klokken 9.30, og de forlod Rigshospitalet igen en time senere

Prinsesse Ingrid Alexandra er lige nu i gang med sin værnepligt i Norges militær.

Hun er dog taget hjem fra tjeneste, og ifølge Dagbladet ankom hun allerede til Oslo søndag aften.

Det er stadig uklart om besøget i Oslo skyldtes en pause fra tjenesten, eller om det er fordi, hun skulle besøge sin farfar, der er indlagt.

Kronprins Haakon, kronprinsesse Mette-Marit af Norge og prinsesse Ingrid Alexandra af Norge under prins Christians 18 års fødselsdag, som fejres med en gallamiddag på Christiansborg Slot i København, søndag den 15. oktober 2023.

Kong Harald, der er 87 år gammel, blev indlagt søndag aften i Norge, efter han blev syg på en privat ferie til Malaysia.

Han bliver behandlet for en infektion, som han angiveligt pådrog sig i udlandet.

I forbindelse med indlæggelsen har kongen fået indsat en midlertidig pacemaker.

Han er nu indlagt i nogle dage, efter han er kommet hjem til behandling i Norge, hvor han før blev behandlet i Malaysia, samt undervejs på flyrejsen hjem.

Det betyder, at det er prins Haakon, der overtager de royale pligter i landet.

Den norske konge og dronning blev fløjet hjem i et evakueringsfly fra SAS. Det er et fly af typen Boeing 737-700, der er bygget om til at kunne transportere syge og sårede.

Flyet blev fulgt af over 94.000 mennesker på overvågningstjenesten Flightradar24, da det landede i Gardermoen-lufthavnen i Oslo søndag aften kort før klokken 23.

I løbet af søndagen fulgte tusinde mennesker kongens rejse fra ferieøen Langkawi i Malaysia til Oslo. Undervejs foretog det en mellemlanding i De Forenede Arabiske Emirater, viser data fra Flightradar24.