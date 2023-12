På trods af sagen om besøget i Madrid kan kronprins Frederik glæde sig over, at han i den grad har danskernes opbakning.

Det viser en ny Megafonmåling foretaget i starten af december for TV 2.

Som året går på hæld griber mediet muligheden for at tage temperaturen på, hvad danskerne egentlig mener om deres kongehus og dets medlemmer.

Blandt andet bliver der spurgt ind til, hvor godt egnet Kronprinsen ville være til at overtage tronen i dag.

Kronprins Frederik er ifølge TV2's undersøgelse Kongehusets næstbedste repræsentant. Foto: Kamran Jebreili/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Kronprins Frederik er ifølge TV2's undersøgelse Kongehusets næstbedste repræsentant. Foto: Kamran Jebreili/AP/Ritzau Scanpix

Til det svarer 77 procent af de adspurgte, at kronprins Frederik ville være 'meget godt’ eller ‘godt’ egnet. Kun syv procent mener omvendt, at han ville klare jobbet ‘dårligt’ eller ‘meget dårligt’.

Undersøgelsen viser også, at han i danskernes øjne er en af de bedste repræsentanter for Kongehuset, kun overgået af Dronningen.

I starten af november offentliggjorde det spanske ugeblad ‘Lecturas’ billeder af kronprins Frederik i Madrid i selskab med modellen Genoveva Casanova, hvor mediet skrev, at han havde overnattet i hendes lejlighed.

Genoveva Casanova var hurtigt ude og afkræfte rygterne om, at der skulle eksistere et romantisk forhold mellem de to, samtidig med at hun truede ‘Lecturas’ med et søgsmål.

Kongehuset selv var anderledes tavse, og leverede den sparsomme kommentar:

»Vi udtaler os ikke om rygter og insinuationer.«

Det gav anledning til hovedrysten fra flere kommunikationseksperter, som alle mente, at Kongehuset ville gøre sig selv en tjeneste ved hurtigst muligt at mane alle rygter om romantiske forhold i jorden.

