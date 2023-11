Et spansk sladderblad har onsdag et billede på forsiden, som viser kronprins Frederik i selskab med en mexicansk kvinde ved navn Genoveva Casanova.

Mediet, der hedder Lecturas, teasede allerede tirsdag aften for deres forsidehistorie, hvor de hævder, at den danske kronprins i sidste uge nød en aften i Madrid med kvinden, som han ifølge mediet også skulle have overnattet hos.

Se forsiden herunder:

Genoveva Casanova tog hurtigt afstand fra historien og sendte følgende udtalelse til det spanske medie Hola:

»Jeg benægter kategorisk de udsagn, der antyder et romantisk forhold mellem kronprins Frederik og mig,«

»Ethvert udsagn af denne type er ikke kun blottet for sandhed, men giver også en forkert fremstilling af fakta på en ondsindet måde. Dette er allerede i hænderne på mine advokater, som vil tage sig af de relevante skridt for at beskytte min ret til ære, sandhed og privatliv.«

Kronprins Frederik og resten af det danske kongehus har i disse dage besøg af det spanske kongepar. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Det danske kongehus har også sendt en udtalelse til Hola, hvor de afviser at kommentere på Lecturas historie.

»Vi har i årevis opretholdt en politik om ikke at kommentere eller bekræfte nogen detaljer relateret til private forhold. Derudover vil vi gerne understrege vores forpligtelse til at respektere privatlivets fred for medlemmer af den kongelige familie, herunder kronprinsen.«

Genoveva Casanova er klar til at hive det spanske medie i retten. Foto: Raúl Terrel/AP/Ritzau Scanpix

Natten til onsdag har Genoveva Casanova nu postet et brev fra sin advokat på Instagram.

Brevet er sendt til Lectura, hvori hun kræver, at der bliver bragt en berigtigelse på mediets digitale platforme, hvor det fremgår, at det påståede forhold mellem kronprins Frederik og hende er falsk og fuldstændig uden hold i virkeligheden.

Dette skal ske indenfor 24 timer, efter at Lecturas har modtaget henvendelsen fra hendes advokat.

Derudover opfordrer Casanovas advokat til, at der bliver trykt en berigtigelse i det trykte blad.

Hvis det ikke sker, er Casaonva klar til at gå rettens vej.