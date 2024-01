Den smager angiveligt ganske fremragende, men prisen er også derefter.

Cafeen April Coffee på Østerbro i København serverer filterkaffe for 150 kroner pr. kop, skriver Berlingske, som har testet filterkaffe rundt om i hovedstaden.

Men så er der også tale om en El Morito, washed red Gesha fra Guatemala.

Berlingskes anmelder skriver ikke hvilke ædelmetaller, der er i kaffen for at få prisen op på 150 kroner, men det er »en kompleks kaffe,« der har smag af tropiske frugter og bær og »er en virkelig god kop kaffe«, hvor »helhedsoplevelsen er i top«.

Filterkaffen vinder i øvrigt Berlingskes test med seks ud af seks stjerner.

Hvis du ikke lige har et kaffebudget på 150 kroner pr. kop, så serverer April Coffee dog også andre billigere alternativer.

For eksempel en etiopisk filterkaffe til 55 kroner koppen, hvilket ligger i et prisleje, som københavnerne efterhånden har lært at leve med.

Hvis du skal have en kringle med i samme prisklasse, så var der i maj sidste år en del debat om en kringle, der kostede 300 kroner stykket. Den kan du læse om her.

B.T. forsøger at få en kommentar fra April Coffee til hvorfor deres kaffe koster 150 kroner, men det er ikke lykkedes at få kontakt endnu.