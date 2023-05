I april åbnede endnu et bageri i København, som melder sig ind i den høje ende af feinsmeckerligaen.

Men nu har prisen på især et af deres stykker bagværk fået folk til at tabe kæben på Twitter.

Her har udspillet sig en længere debat om prisen for kringlen, og kommentarer som 'seriøst gak' og 'helt på månen' er mildt sagt ikke en sjældenhed i den forbindelse.

»Øv, jeg har ikke Twitter. Det er altid sjovt sådan noget,« siger Anders Lorenz, som sammen med Rasmus Sjødahl står bag Københavns Bageri, som sælger den omtalte kringle.

I bageriet, som er placeret i Carlsberg Byen, er ambitionen at forfine nogle af det traditionelle danske bagværk frem for at være innovativ og hente inspiration i udlandet, forklarer Anders Lorenz.

»Vi tager fat i noget af det, som vi selv købte hos bageren, da vi var børn. Jeg har et meget personligt forhold til kringlen, og den har vi ikke set så meget i den nye bølge af bagerier,« siger han.

Anders Lorenz anslår, at Københavns Bageri i gennemsnit sælger tre til fem hele kringler om dagen. Foto: Anthon Unger

Københavns Bageris svar på en kringle består af borgmestermasse, kagecreme, makroner, vanilje, kardemomme, svesker udblødt i rom og ristede mandler, og så er den flettet og glaseret med kardemommesirup.

Et enkelt stykke kringle koster 40 kroner, en halv kringle koster 150 kroner, og køber man en hel kringle, forlader man bageriet 300 kroner fattigere.

Hvordan kan en kringle koste 300 kroner?

»Der er ikke noget hokuspokus i det. Når man vil bruge de råvarer, som vi bruger, og den tid, vi bruger per produkt, så koster det bare mere,« siger Anders Lorenz.

Kan du forstå, hvorfor folk taber kæben?

»Man kan sammenligne det med alle mulige ting, hvorfor skal en lagkage koste 600 kroner nogle steder? Det er jo en lagkage,« siger Anders Lorenz.

»Man kunne jo også gå i Netto og købe nogle svampede bunde og piske noget flødeskum og kalde det en lagkage. Når man lægger sjæl og hjerte i det, koster det noget mere.«

Da Københavns Bageri åbnede, kostede en hel kringle 350 kroner. At den nu er 50 kroner billigere, skyldes ifølge Anders Lorenz ikke, at den første pris var for høj.

»Vi ændrede prisen, fordi der skulle være en sammenhæng mellem stykpris og en hel kringle. Det skulle helst blive billigere, hvis man køber en hel.«