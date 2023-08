Det gælder om at se sig godt for, når du investerer.

Det er aktien i sygekassen Cano Health et godt eksempel på. Investorerne sender fredag aften i Cano health-aktien i ildrødt.

Det er reaktionen på, at Cano Health har udtrykt usikkerhed om, hvorvidt det kan fortsætte driften.

Cano health har selv båret brænde til bålet i og med, at selskabet har understreget over for sine investorer, at man er ved at undersøge muligheden for at sælge sine aktiver.

Aktien brager ned med 67 pct. til 0,50 dollar.

