Listen over kendte mennesker, der får deres ansigt og gode ry misbrugt i svindelreklamer, er lang.

Men nu har tv-værts-ægteparret Divya Das og Kim Bildsøe valgt at sætte foden ned.

I et interview med DR fortæller de, at de bestemt ikke ser let på, når de pludselig bliver misbrugt til at snyde andre mennesker for penge gennem falske artikler.

»Det er både groft og grænseoverskridende, men også absurd,« siger Divya Das til DR.

Ikke mindst har et af svindelforsøgene været en forfalsket artikel, der skulle ligne at komme fra B.T., hvor Divya Das på et redigeret billede ligger forslået i en hospitalsseng under overskriften:

'Divya Das blev banket af sin mand, fordi hans kone afslørede deres familiehemmelighed foran kameraet'

Og det kalder hendes rigtige ægtemand, Kim Bildsøe, for en »uacceptabel« beskyldning, som han ikke have siddende på sig – og slet ikke som del af et pengesvindelnummer.

For klikker man ind på den falske artikel, så viser familiehemmeligheden sig at være, at man kan tjene nemme penge på at investere i kryptovaluta – men i virkeligheden er det et forsøg på at stjæle informationer og penge fra dem, der falder for svindelnummeret.

Tv-værterne Divya Das og Kim Bildsøe Lassen har været kærester siden 2011. Foto: Susanne Johansson Vis mere Tv-værterne Divya Das og Kim Bildsøe Lassen har været kærester siden 2011. Foto: Susanne Johansson

Derfor har både DR og TV 2 politianmeldt artiklerne, som findes som annoncer på Facebook.

B.T.s juridiske afdeling behandler ligeledes de falske artikler.

Meta, der er firmaet bag Facebook og Instagram, fortæller, at de hver dag fjerner millioner af falske profiler, men at svindlerne desværre konstant finder nye metoder til at omgå systemerne.

I de senere år har en lang række kendte – som eksempelvis musikerne Stig Rossen og Hilda Heick eller tv-værterne Ditte Haue og Lise Rønne – fået misbrugt deres ansigter til pengesvindel på nettet.

Tendensen med investeringssvindel er stigende, viser tal fra Finans Danmark, og en stor del af millionsvindlen omfatter misbruget af kendte mennesker i falske annoncer på sociale medier.

Meta opfordrer til, at man anmelder svindlen til dem, når man støder på den. Og det samme håber Divya Das og Kim Bildsøe, at folk vil gøre, siger de til DR.

