Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

For blot et par uger siden havde Hilda Heick sin Instagram-konto. Her skrev hun med venner og bekendte, og alt var fryd og gammen.

Men pludselig fik Hilda Heick sin profil hacket. Hun blev selv smidt af profilen, og flere af de 5000 følgere modtog underlige beskeder fra profilen.

Efter en lang, sej kamp kaster den 76-årige sangerinde nu håndklædet i ringen.

»Jeg har opgivet den, simpelthen. Jeg tror ikke, jeg får den tilbage,« siger hun rystende på hovedet, da B.T. fanger hende på den røde løber til musicalen 'Grease' torsdag aften.

Hilda og Keld Heick til premiere på musicalen 'Grease'. Vis mere Hilda og Keld Heick til premiere på musicalen 'Grease'.

Hilda Heick har ellers meldt hackingen til Instagram og sendt en video af sit ansigt til tech-giganten, men hun har endnu ikke hørt noget.

Der gik dog ikke lang tid, før hun oprettede en ny konto, men håbet levede stadig en stund i sangerinden. Men det håb er nu dødt, og Hilda Heick har taget den anden konto i brug.

Tidligere har hun fortalt til B.T., at hackeren har forsøgt at afpresse hende, hvis hun ville have kontoen tilbage. Hele 7000 danske kroner ville hackeren have. Men det faldt ikke i sangerindens smag.

»Jeg bliver simpelthen så vred. De skal ikke tro, at de kan afpresse mig, for jeg bliver rasende over sådan nogle forbrydere,« fortalte hun i slutningen af februar.

Rådet for digital sikkerhed: Fire råd til at undgå angreb 1. Vær altid opmærksom på links. 2. Genbrug aldrig kodeord og brugernavn. Du bør have forskellige på hver platform. 2. Slå tofaktorgodkendelse til. Du kan gøre det via 'indstillinger' på de fleste apps eller hjemmesider. 4. Få en kodeordshusker. Så skal du kun huske kodeordet til den, huskeren står for resten.

Hilda Heick er ikke den eneste kendis, der har oplevet at få stjålet sin profil eller sit navn på sociale medier på det seneste.

B.T. har før spurgt en række eksperter om, hvad man kan gøre for bedst at beskytte sig selv mod den slags angreb. Et af rådene lyder, at man skal være særligt opmærksom på ikke at klikke på mærkelige links.

Og det kan Hilda Heick bakke op om.

»Man skal ikke klikke på noget, man ikke ved, hvad er,« har hun tidligere rådet til.