Du har måske set det. De seneste par uger er det piblet frem med historier om kendte danskere, der oplever at få deres navn misbrugt på internettet eller sågar at blive hacket.

Der er en helt særlig grund til, at hackere særligt går efter kendte, men ifølge flere eksperter kan man med et ret simpelt trick beskytte sig selv mod lignende angreb.

B.T. har tidligere skrevet om Hilda Heick og Dennis Knudsens digitale krænkelser, men listen tæller også navne som Sofie Linde, Tina Dickow, Anne Linnet og Signe Molde, der har fortalt om deres datasikkerhedsproblemer på sociale medier.

Angrebene har forskellig karakter. Hvor Hilda Heick har fået stjålet sin Instagram-konto, er der blevet oprettet en falsk Facebook-profil i Dennis Knudsens navn, som opretter konkurrencer og uddeler præmier.

Forbrugerrådet Tænk har den seneste tid fået flere henvendelser vedrørende hackerangreb.

»Det er noget, vi ser løbende, men vores indtryk er også, at der lige nu er rigtig meget af det,« fortæller Ulla Malling, der er projektchef i Forbrugerrådet Tænk.

I politiets nationale enhed for særlig kriminalitet er man også af den opfattelse, at angreb som disse kommer i bølger.

»Denne type af bedrageri kommer gerne i bølger foranlediget af eksempelvis aktuelle begivenheder eller mærkedage,« skriver enheden i et skriftligt svar til B.T.

Men hvorfor går hackerne tilsyneladende også i høj grad efter kendte mennesker?

Frederik Kulager er journalist på Zetland. Her beskæftiger han sig primært med teknologi og dykker ned i internettets afkroge i podcasten 'Frederik forklarer internettet'. I en episode af podcasten hacker han sin chef ved hjælp af en simpel metode. Metoden kræver ikke meget, den vigtigste ingrediens er tillid. Derfor kan det være gunstigt at hacke kendte mennesker.

»Derfor er det ikke en dum idé at hacke kendte mennesker, da der allerede er tillid forbundet med deres navn,« siger Frederik Kulager til B.T.

Forstil dig, at du får en besked fra Hilda Heick, hvor hun beder om hjælp. Ville du være mere tilbøjelig til at tilbyde din hjælp, end hvis du aldrig havde hørt om personen før? Hvis ja, illustrerer det meget godt, hvorfor man hacker kendte. De skaber adgang til endnu flere mennesker. Og det er hackernes mål. At snyde så mange som muligt.

Rådet for digital sikkerhed: Fire råd til at undgå angreb 1. Vær altid opmærksom på links. 2. Genbrug aldrig kodeord og brugernavn. Du skal have forskellige på hver platform. 3. Slå tofaktorgodkendelse til. 4. Få en kodeordshusker. Så skal du kun huske kodeordet til den, det står for de andre.

Der er selvfølgelig forskel på at få sin konto stjålet som i Hilda Heicks tilfælde og få sit navn udnyttet som i Dennis Knudsens.

Men potentielt er motivet det samme, fortæller Henning Mortensen, der er formand for Rådet for Digital Sikkerhed.

»De vil have penge ud af det,« siger Henning Mortensen. Og det er ikke kun ved direkte afpresning, hackere forsøger at tjene penge, også ved at lokke private informationer ud af andre håber de at kunne tjene penge.

Hilda Heick har fortalt B.T., at hackerne ville have 1.000 dollar, svarende til 7.000 kroner, for hendes Instagram-konto.

Så hvad kan man gøre for at beskytte sig selv mod angreb fra udefrakommende hackere? Svaret er det samme over en bred kam. Tofaktorgodkendelse.

Princippet er det samme, som du kender fra NemID eller dens efterkommer MitID. Et ekstra sikkerhedslag til din konti. I stedet for bare en adgangskode, som kun du kender til, skal du også her bruge en enhed, som kun du er i besiddelse af.

Tofaktorgodkendelse kan installeres på de fleste platforme og sociale medier.