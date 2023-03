Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Jeg sidder lidt med den der: Orker man snart at blive ved med det?«

Sådan siger Stig Rossen til B.T., efter han har opgivet at få hjælp af både politiet og Instagram i sit forsøg på at stoppe det identitetstyveri og den pengesvindel, der foregår i hans navn på falske Instagram-profiler. Men nu er der nyt håb forude.

Stig Rossen har dog i første omgang forståelse for, at falske profiler på nettet, der udgiver sig for at være ham og forsøger at snyde hans fans for penge, ikke er en sag for politiet.

»Hvad skal politiet gøre? Det er formentligt ulovligt, men hvad skal de gøre, det er jo umuligt, det er anonymt, og det er for omfattende. Så skulle de sætte en hel enhed af, som kun skulle tage sig af den her slags,« siger den 60-årige musicalstjerne.

Instagram forklarer nu, at man ikke bare ønsker så mange brugere så muligt, men i stedet ønsker autencitet. Derudover afviser det sociale medie også, at det kun er robotter, der håndterer deres anmeldelser. Foto: Michael Dwyer Vis mere Instagram forklarer nu, at man ikke bare ønsker så mange brugere så muligt, men i stedet ønsker autencitet. Derudover afviser det sociale medie også, at det kun er robotter, der håndterer deres anmeldelser. Foto: Michael Dwyer

Snarere er Stig Rossen skuffet over Instagram, som han synes tager for lidt ansvar for den kriminalitet, der sker på deres platform – ikke mindst i hans navn.

Han kunne godt ønske sig en kundeservice, han kunne ringe til, da han føler, hans daglige anmeldelser af falske profiler bare 'ryger i en bunke'.

»Det vigtigste for sociale medier er ikke at undgå, der foregår ulovligheder. Det vigtigste for dem er at få så mange brugere som overhovedet muligt – det er først og fremmest en forretning. Profitten vil altid have den største vægt her,« føler han sig overbevist om.

I et skriftligt svar til B.T. forsikrer Instagram dog nu, at de gør, hvad de kan for at stoppe falske profiler.

'Desværre er svindel af enhver art et problem på tværs af internettet, og vi, som alle andre virksomheder i branchen, fortsætter med at bekæmpe det,' lyder det.

'Vi ønsker, at det indhold, du ser på Instagram, skal være autentisk, så vi blokerer millioner af falske konti og spamkonti hver dag. Vi investerer også kraftigt i teknologi, der forhindrer falske konti og spam, samt i vores sikkerhedsteam, der fokuserer på at holde disse typer ondsindet indhold væk fra vores platforme.'

Stig Rossen til præsentationen af 'Askepot'-musicalen, torsdag 23. marts. Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson Vis mere Stig Rossen til præsentationen af 'Askepot'-musicalen, torsdag 23. marts. Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson

For ligesom Stig Rossen tidligere har antaget, så henviser Instagram til, at man bare fortsat anmelder de falske profiler.

Men selvom musicalstjernen anerkender, at svindel og identitetstyveri er et generelt problem på nettet, så er det stort set kun Instagram, han oplever de mange falske profiler.

»Jeg tror, det er et hurtigt medie. Man har ikke så meget at gå efter, for det er forholdsvis nemt at lægge tyve billeder op og så ser det meget rigtigt ud. Så er der et billede af Stig Rossen, og navnet er Stig Rossen, så kan jeg godt forstå, at folk bliver forvirrede,« siger sangeren.

For nylig blev Instagram – og andre onlineplatforme – dog pålagt at offentliggøre deres antal aktive brugere.

Det skete i forbindelse med vedtagelsen af en retsakt om digitale tjenester, der vil træde i kraft næste år i hele EU, som skal sikre brugernes online sikkerhed og forhindre misbrug af onlinetjenester til skadelige formål.

Den betyder blandt andet, at for eksempel Instagram vil blive påkrævet at håndtere ulovlige aktiviteter på deres platform, ligesom det også skal være lettere for myndighederne at samarbejde med onlinetjenesterne.

Den forordning vil Stig Rossen nu afvente og sætte sin lid til.

»Så der er håb forude,« siger den 60-årige sanger og griner.