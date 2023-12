Sagen om Elvira Pitzners juridiske boksekamp i Dubai bliver allerede omtalt i medierne og i Folketinget. Nu skal også Europa-Parlamentet i Bruxelles tage stilling til sagen.

Medlem af Europa-Parlamentet for Dansk Folkeparti, Anders Vistisen, vil sammen med sin gruppe præsentere sagen på næste plenarmøde i januar, hvor hele parlamentet igen samles.

»Vi tager sagen op med et krav om, at kommisionen giver et overblik over, hvor mange EU-borgere, der får konsulær bistand, fordi de er i en form for juridisk konflikt i De Forenede Arabiske Emirater (UAE),« siger Anders Vistisen.

Derudover mener Dansk Folkeparti, at EU skal lægge det pres, Vistisen ikke synes, Danmark er lykkedes med endnu.

Elvira Pitzner er fortsat tilbageholdt i Dubai. Foto: DPlay

»Planen er at lægge et pres fra EU's side, når nu vi ikke ser så meget fremskridt fra det diplomatiske pres, Danmark har lagt. Kommissionen skal kigge på konsekvenserne for samarbejdet. Det specielle ved den her sag er, at vi kan lægge et større pres, fordi UAE ønsker et godt forhold til EU.«

Ifølge Vistisen modtager UAE en række lukrative aftaler om eksempelvis visumundtagelser, der gør turisme nemmere mellem unionen og ørkenstaten, sammen med såkaldte handels- investeringsaftaler, som langt fra alle verdens lande har.

Elvira Pitzner-sagen kort Fredag den 1. december blev Elvira Pitzner anholdt i Dubai sammen med iværksætteren Mortada Haddad for utroskab, da Pitzner stadig er islamisk gift med ekskæresten Milad Saadati. Med et islamisk ægteskab underlægger man sig sharialoven. I De Forenede Arabiske Emirater betyder det, at man under artikel 356 kan anklages og dømmes for utroskab. Milad Saadati fortalte, at han selv havde anmeldt hende. 3. december blev Elvira Pitzner og Mortada Haddad igen løsladt, men myndighederne konfiskerede deres pas. For nuværende afventer de retssagen i ørkenstaten.

Det skal få ørkenstaten til at genoverveje, måden de leder deres land på.

Europa-parlamentsmedlem for Dansk Folkeparti, Anders Vistisen, tager sagen om Elvira Pitzner med til Bruxelles. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

»I den bedste af alle verdener skal det få UAE til at tænke over, om de ikke skal rette deres lovgivning til, så den bliver lidt mere tidssvarende i forhold til, det de vil signalerer overfor vesten. Hvis man ikke kan opnå det, så skal de lukrative aftaler med EU rives itu,« siger Anders Vistisen.

Selvom sagen er bundet op på danskerne Elvira Pitzner og Mortada Haddad, mener han, at der gemmer sig et langt mere generelt problem, end hvad der skrives om i medierne.

»Der er stor medieopmærksomhed, fordi det handler om en kendt person, men det betyder ikke, at der ikke ligger en urskov af mindre kendte sager. Vi har fået en række henvendelser fra folk om lignende situationer, efter vi er gået ind i sagen, så vi ved, at der i hvert fald ligger en håndfuld sager.«

Katerina Pitzner skulle ifølge Vistisen være begejstret for, at der nu bliver lagt endnu et diplomatisk lag på hendes datters sag, men hun er ikke vendt tilbage på B.T.s henvendelse.

Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M), har allerede beskæftiget sig med sagen flere gange, Foto: Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix

Sagen om Elvira Pitzner har allerede fået opmærksomheden fra flere ministre.

Justitsminister Peter Hummelgaard (S) nævnte blandt andet for justistministeren i UAE, Abdullah Sultan Saif bin Awad Al Nuaimi, at sagen har stor opmærksomhed i Danmark.

22. december svarede udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) i Folketinget på, hvad udenrigsministeriet havde gjort for at få de to danskere hjem til Danmark.

»Udenrigsministeriet yder konsulær bistand til to danske statsborgere og deres pårørende i sagen. Udenrigsministeriet er også i dialog med de lokale myndigheder om sagen. Udenrigsministeriet har tavshedspligt i personsager og kan ikke oplyse yderligere,« siger Lars Løkke Rasmussen.