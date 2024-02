The Body Shop er i Storbritannien for alvor kommet i problemer.

Næsen halvdelen af kosmetikkædens 198 butikker skal lukke, og flere hundrede ansatte mister jobbet.

Det skriver BBC.

Selskabet er nu blevet sat under administration i hjemlandet.

Det sker efter, at selskabets nye ejer, tyske Aurelius, har fundet ud af, at det ser endnu værre ud med økonomien, end man havde regnet med.

Syv butikker blev allerede lukket tirsdag.

The Body Shop har i Storbritannien omkring 2200 ansatte, herunder 750 ansatte på hovedkontoret.

På verdensplan har kæden 10.000 ansatte.

The Body Shop blev grundlagt tilbage i 1976 af britiske Anita Roddich og blev hurtigt kendt for sine etiske retningslinjer for samarbejde, for ikke at teste på dyr og for at favne kvinders kroppe uanset form og udseende.

Kæden havde sin storhedstid op gennem 90erne og 00erne, hvor den ekspanderede kraftigt rundt omkring i verden.

I 2006 solgte stifteren kæden for 675 millioner pund (4,6 milliarder kroner) til skønhedsgiganten L’Oréal.

Det var ikke en lige populær beslutning, for mange følte, at L’Oreals storhed og handlemåde var modstridende med de etiske værdier, som The Body Shop stod for.

Senere samme år afslørede Anita Roddich, at hun led af Hepatitis C. Hun døde året efter. Inden sin død bortgav hun sin formue til velgørenhed.

I 2017 skiftede The Body Shop atter hænder, da L'Oréal solgte mærket til det brasilianske 'Natura & Co' for én milliard euro svarende til 7,45 milliarder kroner.

Men siden er det altså gået ned ad bakke. Og da det private investeringsfirma Aurelium for nogle uger siden købte det engang så feterede mærke, var prisen 'blot' 207 millioner pund svarende til 1,5 milliard kroner.

Det er endnu uklart, om situationen i Storbritannien kommer til at påvirke de danske The Body Shop-butikker.