Joe Bidens hund, Commander, har nu mærket konsekvensen af adskillige bideepisoder i Det Hvide Hus. Hvad er den blevet? Den blev til sidst fjernet fra Det Hvide Hus

Den skal gå med mindkurv og i snor altid

Den bor i et skur i haven nu Hvilken race er hunden? Labrador

Chihuahua

Schæferhund Mediet CNN har fået fingre i interne dokumenter fra Secret Service om schæferhunden Commanders opførsel. Hvor mange sider er der? 70

190

400 Hvor mange gange har hunden bidt personale fra Secret Service? Personale, hvis vigtigste opgave er at passe på Commanders ejer: USAs præsident, Joe Biden. 12

24

32 Er det første gang, det sker, at Joe Bidens hund bliver fjernet fra Det Hvide Hus? Ja, men der er også problemer med schæferen Major

Nej, det samme skete for schæferen Major i 2021

Det vides ikke. Det er første gang offentligheden får indsigt i det

