Holger Runes har det seneste år skiftet træner en del gange. Men hvor mange gange? 6

9

11 Hvem stoppede senest som Holger Runes træner? Lars Christensen

Severin Lüthi

Boris Becker Hvad siger Holger Rune selv om, at han har haft så mange trænere på så kort tid? At det er svært at finde det perfekte match

At trænerne ikke vil arbejde for ham

At hans mor bliver uvenner med trænerne og så stopper de Før den store udskiftning i trænere, havde Holger Rune den samme træner i ret mange år. Han hedder Lars Christensen, men hvor længe var han Holgers træner? 10 år

12 år

13 år Holger Runes mor, Aneke Rune, har de seneste år både fungeret som rejsemakker, heppekor og pressechef for ham. Hvilke af de tre ting er hun stoppet med? Rejsemakker

Heppekor

Pressechef

