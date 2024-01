Flere tusinde billeder og videoer af afklædte børn.

Det er, hvad politiet ifølge anklageskriftet har fundet på Korsørmandens adresse. Materialet har ligget på en stationær computer, der blev beslaglagt i forlængelse af hans anholdelse sidste forår.

I anklageskriftet står der, at der er tale om 3534 billeder samt 561 videoer på en samlet længde på over 100 timer.

Politiet arbejder med tre kategorier inden for pornografisk materiale af personer under 18 år. Af det samlede materiale er 2211 billeder og 106 videoer kategoriseret som kategori et, som er nøgne eller afklædte børn.

1127 billeder og 415 videoer er kategori to, som er børn i seksuel kontakt med voksne, og sidst er 196 billeder og 40 videoer kategori tre, som er indhold, hvor børn misbruges under tvang eller er under tre år gamle.

Materialet indgår på en lang liste over genstande, der er blevet beslaglagt fra den 32-årige mands hjem, i Korsør efter hans anholdelse om eftermiddagen 16. april 2023.

Omtrent 27 timer forinden var en 13-årig pige forsvundet fra Kirkerup. Det er politiets påstand, at den 32-årige her påkørte hende med vilje, hvorefter han frihedsberøvede, voldtog og forsøgte at dræbte hende.

Korsørmanden er i sagskomplekset tiltalt i tre sager: Drabet på Emilie Meng, kidnapningen af den 13-årige pige og overfaldet på en 15-årig efterskoleelev.

Han nægter sig i det store hele skyldig.

B.T. forsøger at få en kommentar fra hans forsvarer, Karina Skou, vedrørende de konkrete forhold om pornografisk materiale.

Lyt til kriminalredaktionens podcast 'På Fersk Gerning' her, eller hvor du plejer at høre podcast.