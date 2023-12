En elevator på en byggeplads i den svenske by Sundbyberg er styrtet sammen fra 20 meters højde.

Inde i elevatoren befandt sig fire-fem personer, skriver SVT.

Ulykken fandt sted mandag formiddag ved titiden.

Politi, ambulancer og redningstjeneste er på stedet, men der er endnu ingen konkrete oplysninger om tilskadekomst. Det svenske beredskab oplyser alene, at der er flere personer, som er alvorligt kvæstet.

Politiet på stedet er desuden i gang med at lave forundersøgelser i forhold til, om der er sket en arbejdsmiljøovertrædelse. Der er derfor flere vidner, som skal afhøres, og tekniske undersøgelser, som skal foretages.

Det har ikke været muligt for det svenske medie SVT at indhente en kommentar for entreprenøren på byggepladsen.

Til et branchemedie udtaler han dog, at han ikke kan kommentere på ulykken lige nu.