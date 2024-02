Der var pomp og pragt på Amalienborg Slotsplads mandag, da dronning Mary kunne fejre sin første fødselsdag som majestæt.

Men for de flere hundrede besøgende, der mødte op i håb om at se et glimt af den nye dronning, var der også en overraskelse. Livgarden spillede nemlig et kendt popnummer for hende.

Flere af de fremmødte kunne pludselig ses nynne med på følgende nummer under Livgardens vagtskifte:

'Cause we're livin' in a world of fools, Breakin' us down

When they all should let us be, We belong to you and me'

Det var nemlig de velkendte toner fra det kendte Bee Gees nummer 'How deep is your love', der pludselig lød fra livgarden, der i dagens anledning var klædt i røde gallauniformer.

B.T. har siden forsøgt at finde ud af, hvem der havde valgt den kendte kærlighedssang.

Var det en hyldest fra Kongen til sin kone? Var det dronning Mary, der havde ønsket en sang fra det australske band? Eller blev valget truffet et andet?

Kongehuset henviste B.T. til Forsvarskommandoen, der sendte os videre til livgaardens presseafdeling.

Og her fandt vi svaret.

Det var nemlig Livgardens musikdirigent Michael Thomsen, der havde fundet på, at det netop var den sang, der skulle spilles.

»Det er musikdirigenten, der vælger musikprogrammet hver eneste dag. Og han syntes, at det var en god sang til hendes fødselsdag,« lyder det fra den presseansvarlige.

Ifølge B.T.s musikanmelder Kristian Dam Nygaard er 'How deep is your love' en 'klassisk kærlighedsballade', som Bee Gees lavede i 1970erne, og som boybandet Take That gav nyt liv i 1990erne.

»Bee Gees boede jo i en periode i Australien, så der er en reference til dronning Mary, ligesom det er kendt, at hun er fan af Robbie Williams, der jo var med i Take That,« siger han og fortsætter:

»Så på den måde er der en sjov forbindelse, men samtidig virker det lidt underligt med en bittersød sang, hvor der bliver stillet spørgsmål ved, hvor stor kærlighed der er tale om. Det giver jo ikke så meget mening på en fødselsdag.«

Kristian Dam Nygaard finder derfor sangvalget lidt overraskende:

»Jeg ville nok have valgt at spille en sang der udelukkende hyldede fødselaren, som for eksempel 'Is'nt she lovely' eller 'Can't Take My Eyes of You',« siger han med henvisning til sangens indhold, der blandt andet handler om, hvorvidt man stadig tror på kærligheden til hinanden.

Hos Livgarden oplyser man, at mandagens vagtskifte var et ganske normalt 'kongevagt'-skifte – dog med den forskel, at livgarden var iklædt røde gallauniformer.

Det betyder, at vagtskiftet ligesom det plejer var omkring 50 minutter langt, og at der som vanlig blev spillet tre numre ved den lille koncert.

Dronning Mary kom forøvrigt ikke ud på balkonen på sin fødselsdag.

I ugens udgave af Kongehuset bag kulissen taler vi også om kærlighedssangen - og hvilken sang der mon spilles, når Kongen har fødselsdag?