Venstres formand Troels Lund Poulsen fortæller nu, at han har i sinde at beholde de to ure, som han fik i 2010 af en oliesheik i Qatar.

Det fortæller han i ugens afsnit af podcasten Q&CO, hvor B.T.s politiske analytiker Henrik Qvortrup er vært.

»De to ure, jeg fik, ligger ovre i Skatteministeriet. Så jeg har deponeret to rigtig store genstande, som jeg vil tro siden 2010 er steget voldsomt i værdi,« siger Troels Lund Poulsen som fortsætter:

»Det er sådan set mine. Jeg deponerede dem, fordi jeg har betalt told, skat og moms. Den dag, jeg stopper i politik, kan jeg så tage dem ud igen. Den dag, det bliver aktuelt, er de nok forsvundet – så er der nok en pedel, der har taget dem,« forklarer Troels Lund Poulsen med et grin.

Sagen om Troels Lund Poulsens Rolex GMT Master II-ur, som i 2010 havde en vejledende pris på 68.800 kroner skabte en masse ballade for Venstre-formanden, som dengang var skatteminister.

Det andet ur, som ministeren modtog fra oliesheiken Tamim bin Hamad al-Thani, var et ur af mærket Hamilton.

Adskillige eksperter og Folketingets Ombudsmand mente, at Troels Lund Poulsen havde overtrådt reglerne fra Personalestyrelsen, der handler om, hvor store gaver man må modtage, når man er ansat i det offentlige.

Hør hele interviewet med Troels Lund Poulsen, hvor han også forklarer, at han har fået et nyt syn på spindoktorer: