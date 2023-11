Steffen Rahbek har gjort et boligkup.

Han har nemlig købt det, der sagtens kan være Danmarks billigste hus.

14.000 kroner har han givet for et hus på adressen Gåsdalvej 18 i byen Troldhede, som ligger mellem Skjern og Herning.

Og nej, der mangler ikke et nul: Fjortentusinde kroner.

Steffen Rahbek med sin kæreste Pernille. De har grund til at smile. Steffen Rahbek har nemlig købt et hus til blot 14.000 kroner. Foto: Privat Vis mere Steffen Rahbek med sin kæreste Pernille. De har grund til at smile. Steffen Rahbek har nemlig købt et hus til blot 14.000 kroner. Foto: Privat

»Jeg har købt huset af min chef, der kun har haft huset i nogle måneder. Han har givet 20.000 for det, men havde vist fortrudt, og så ville han sælge det for 14.000,« siger Steffen Rahbek, der er 37 år gammel.

»Jeg er glad for mit køb, og prisen er jo lige til at overkomme,« griner han.

Han fortæller, at huset var billigt, fordi det er et håndværkertilbud.

»Det regner igennem taget. Så enten skal det totalrenoveres, eller også river jeg huset ned. Reelt er det en byggegrund, jeg har købt, og det er derfor, at det er så billigt,« siger Steffen Rahbek og tilføjer, at han i ti år ‘har støbt sokler og lavet huse’.

»Så jeg kommer selv til at stå for det,« siger Steffen Rahbek, der først fortalte om sit køb til Avisen Danmark.

Han bor selv i Sdr. Felding og har ingen planer om at flytte ind i huset.

»Først skal jeg lige finde ud af, hvad jeg gør med huset. Om jeg river det ned og bygger nyt eller renoverer det. Når projektet er færdigt, sælger jeg det enten videre eller lejer huset ud,« siger han.

Steffen Rahbeks nye hus er på 114 kvadratmeter og opført i 1952. Den offentlige vurdering af huset er på 578.000 kroner.

Kigger man på boligsitet Boliga, koster det billigste hus, der er til salg lige nu, 125.000 kroner. Så Steffen Rahbeks køb ligger prismæssigt markant under.