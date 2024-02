Der er ikke udelt begejstring på Christiansborg over, at SVM-regeringen nu helt automatisk vil gøre alle danskerne til organdonorer.

For eksempel var Konservative hurtigt ude og erklære partiets modstand mod det nye forslag.

»Ligesom Etisk Råd ikke kan anbefale den løsning, så er vi også imod,« siger Konservatives politiske ordfører Mette Abildgaard, som fortsætter:

»Det er en meget bedre løsning, at spørge borgerne på et tidspunkt, når de alligevel er i kontakt med myndighederne. Det kan være, når de får kørekort eller skal have fornyet deres pas,« siger hun.

»Vi ved jo, at der er nogle, som ikke får taget stilling. Men det kan de jo netop få gjort, hvis de bliver spurgt ved en pasfornyelse,« siger hun.

Men er det ikke endnu nemmere bare at gøre alle borgerne til organdonorer automatisk?

»Nej, for selvom man automatisk bliver donor, så vil det reelt være en beslutning, der skal tages af de pårørende, hvis ikke man har fået bekræftet, at man gerne vil være donor. Og de pårørende står ofte i en meget ulykkelig og svær situation, når det sker,« siger Mette Abildgaard.

Susie Jessen (DD) mener ikke staten skal eje danskernes organer. Det kommer den til med regeringens nye forslag, mener hun. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Susie Jessen (DD) mener ikke staten skal eje danskernes organer. Det kommer den til med regeringens nye forslag, mener hun. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Hun mener desuden, at der vil være en stor social slagside ved forslaget.

»Der vil jo også være folk, der måske ikke har lyst til at donere organer, men så omvendt bare ikke fået det ordnet i registreret,« siger Abildgaard.

»Det er også et spørgsmål, at staten ikke bare skal gøre krav på danskernes organer. Men det er faktisk ikke det væsentligste for mig her. Det vigtigste er, at jeg ikke mener det her forslag er det rigtige til at sikre, at danskerne i mindre grad dør på venteliste, når de venter på et organ,« siger hun.

Også Danmarksdemokraternes politiske ordfører Susie Jessen er imod, skriver hun på det sociale medie X.

»I @partietDD (Danmarksdemokraterne. Red) er vi ikke tilhængere af at staten skal eje vores organer. Lad os nu i stedet gøre det nemmere at tage aktivt stilling til organdonation. For eksempel ved pas/kørekort. Det er den fornuftige vej at gå!,« skriver hun.

Også SF er kritiske.

»Enig med statsministeren i, at vi har brug for flere organer til syge patienter. Jeg tror bare, det virker bedre at spørge pænt - i stedet for at beslutte, at nu skal alle være donorer,« skriver partiets sundhedsordfører Kirsten Normann på det sociale medie X.