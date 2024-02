SVM-regeringen vil nu gøre op med, at borgerne selvstændigt skal melde sig som organdonorer.

Fremover skal alle danskere automatisk registreres som organdonorer, når de fylder 18 år. Hvis man herefter ikke ønsker, at være organdonor, så skal man aktivt vælge det fra.

Det skriver flere medier, herunder DR.

»Når vi foreslår det her, så er det fordi, at vi har mere end 400 danskere, som står på venteliste til et nyt organ. Desværre havde vi sidste år næsten 30 dødfald blandt folk på listen, og de dødsfald vil vi gerne undgå ved at få flere til at være organdonorer,« siger statsminister Mette Frederiksen til DR.

DR skriver, at to ud af tre danskere i dag har taget aktivt stilling til organdonation. Regeringen ser gerne, at det tal stiger.

Udenrigsminister og formand for Moderaterne, Lars Løkke Rasmussen, forklarer til DR, at danskerne generelt gerne vil organdonorer, men der er alligevel mange, som ikke får taget stilling til det, så de står i registeret.

Venstres formand Troels Lund Poulsen, som heller ikke er undsluppet at blive citeret i DRs artikel, forklarer at borgernes frie valg ikke tages fra dem. Man kan sagtens sige nej og hvis man dør, så kan ens pårørende også bagefter sige nej.

I 2023 blev der foretaget 430 organtransplantationer i Danmark. Organerne kom både fra Danmark og fra udlandet.

De fleste operationer handlede om transplanterede nyrer, som der var 298 af.

Opdateres..