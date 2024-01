Nu er Kong Frederik officielt konge af Danmark.

B.T. har talt med udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad, der var til stede ved statsrådet og kan fortælle hvad det første Frederik, som Danmarks nye konge sagde:

»Allerførst så erklærer han, at det nu er hans opgave at føre opgaven videre som regent og leder af statsrådet,« siger Kaare Dybvad og fortsætter:

»Han takkede herefter for de ord, som var blevet sagt om ham og den velkomst, som han havde fået,« siger Kaare Dybvad.

»Han sagde også tak for det gode samarbejde, som han havde haft med regeringen og lovede at gøre sit yderste for at leve op til det ansvar og den opgave, som han havde fået,« siger Dybvad.

Kaare Dybvad forklarer, at regeringens ministre blev genudnævnt, hvilket naturligvis er en formalitet.

»Men rart at man ikke lige skal ud og finde nyt job i morgen,« siger Kaare Dybvad med et grin.

Kaare Dybvad understreger, at Kongens første ord er hans oplevelse og fortolkning af statsrådet.

»Det var også meget rørende. Der var mange, der sad derinde og snøftede lidt,« siger han.

Der er allerede kommet levende billeder ud fra statsrådet, hvor man kan se og høre Dronningen forlade statsrådet, vende sig om og sige »Gud bevare Kongen.«

»Hun sagde det med stor energi og værdighed. Men hun var også, som mange andre derinde, meget berørt,« siger Kaare Dybvad.

Han er klar over, at han som minister har overværet en historisk begivenhed.

»Jeg har jo skrevet lidt noter ned derinde. En dag ude i fremtiden, så er det jo fedt at sidde og tænke det igennem. Jeg sad virkelig og prøvede at indfange øjeblikket,« siger Kaare Dybvad, som i kraft af sit embede som minister var til stede ved den historiske overdragelse.

opdateres...