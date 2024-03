Fyns Politi gennemførte onsdag en stor aktion mod produktion af hash.

Betjente rykkede ud til tre adresser i Kerteminde, Ringe og Glamsbjerg, hvor to personer blev anholdt og sigtet for at have fremstillet over 13 kilo hash.

Det skriver Fyns Politi i en pressemeddelelse.

Udover den store produktion af hash er de to mistænkt for at have stjålet strøm for omkring 150.000 kroner.

Onsdagens aktion var en koordineret aktion, som det lokale politi i Svendborg var ansvarlig for.

Det hele begyndte tilbage i december, hvor politiet fandt et skunkhus i Åstrup på Sydfyn.

På adressen afslørede politiet, at gerningsmænd var i gang med at fremstille skunk svarende til 13,7 kilo.

Politiets efterforskning gav blandt andet dna-spor, som førte til de to personer på henholdsvis 49 og 31 år.

De to er blevet løsladt igen, men er altså stadig sigtede i sagen.

