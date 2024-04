»Vi er landet på stedet, der meldes om kraftig brand i villaen.«

Det er mandag morgen meldingen fra Hovedstadens Beredskab, som er rykket ud til en brand på Amager.

Branden er brudt ud i en villa på Tønnesvej, oplyser beredskabet i et opslag på X.

To personer er overdraget til Akutberedskabet, lyder det i en ny melding klokken lidt i syv.

»Villaen er kraftigt brandskadet, og vi mangler stadig at slukke ild i tagkonstruktionen,« oplyses det:

»Vi har overdraget to personer til Akutberedskabet, der er kaldt skadeservice, og vi forventer at være på stedet et godt stykke tid endnu,« lyder det videre.

Tidligere på morgenen oplyste Hovedstadens Beredskab, at den første melding fra stedet gik på, at »alle beboere er ude«.

»Vi påbegynder slukning og danner os øvrigt overblik,« lød det.

Klokken var 06.10, da Hovedstadens Beredskab første gang oplyste om, at man var »stærkt på vej« mod stedet.

B.T. følger sagen.