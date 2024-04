Nyheden om O. J. Simpsons død bliver ikke mødt med sorg alle steder.

Den tidligere fodboldhelt og skuespiller sov torsdag ind efter længere tids kræftsygdom, 76 år gammel.

Knap var nyheden ude, før reaktionerne begyndte at strømme ind.

Dødsfaldet har især rippet op i minderne om 1990ernes store retssag, hvor Simpson var anklaget for mordet på sin ekskone Nicole Brown Simpson og hendes vej, Ron Goldman.

En sag, hvor O.J. som bekendt endte med at blive frifundet.

Fred Goldman, Ron Goldmans far, siger til NBC News, at dødsfaldet blot har gjort sorgen over sønnens død større.

Nicole Brown Simpson og Ron Goldman blev begge stukket ihjel i Nicoles hjem i Los Angeles 12. juni 1994.

»Det er ikke noget stort tab for verden. Det er en yderligere påmindelse om, at Ron er væk,« siger faderen i et telefoninterview med tv-stationen.

Good Riddance #OJSimpson — Caitlyn Jenner (@Caitlyn_Jenner) April 11, 2024

O.J. Simpsons familie offentliggjorde torsdag dødsfaldet på det sociale medie X.

»10. april bukkede vores far, Orenthal James Simpson, under for sin kamp mod kræft. Han var omgivet af sine børn og børnebørn,« lød det i meddelelsen, hvor familien også bad om ro og respekt for deres privatliv.

Blandt den hær af advokater, som i sin tid forsvarede O. J. Simpson, var blandt andre vennen Robert Kardashian. Han var indtil 1991 gift med realitystjernen Kris Jenner.

Sammen fik Kardashian og Jenner fire børn: Kourtney Kardashian, Kim Kardashian, Khloe Kardashian and Rob Kardashian.

Kris Jenners ekspartner, den tidligere olympiske svømmer og medieperson, Caitlyn Jenner, har kun kommenteret dødsfaldet med to ord på X:

»Good Riddance,« som på dansk kan oversættes til noget i retning af »Godt, vi slap af med ham.«