Prisfesten på elbiler ser ud til at fortsætte.

Den amerikanske bilgigant Tesla har sat prisen på 66 udgaver af den yderst populære Model Y bemærkelsesværdigt ned i pris.

Fælles for bilerne er, at de er såkaldte lagerbiler, som lige nu enten står parkeret på et lager et sted i Europa eller er i transit.

Og prisen ligger 30.000-50.000 kroner under det normale, fremgår det på Teslas hjemmeside.

Tesla har sat en række såkaldte lagerbiler af den yderst populære Model Y markant ned i pris. Foto: Tesla.com/da_dk

Når Tesla sætter prisen så markant ned, så skyldes det pres for at nå globale salgsmål for 2023 samt en stor lagerbeholdning, vurderer Ilyas Dogru, som er forbrugerøkonom hos FDM.

»Sidste år fik Teslas aktiekurs tæsk, da man ikke nåede et mål om at sælge 1,3 millioner biler. I år er målet 1,8 millioner solgte, og jeg tror, at man vil gå langt for at nå det denne gang,« siger han.

Derudover vurderer Ilyas Dogru, at produktionen af de populære Model Y kører på fuld skrue, og derfor har man ikke samme udfordringer med at levere, som andre bilproducenter oplever.

De billigste udgaver af Teslas Model Y ligger i skrivende stund omkring 340-350.000 kroner. Og det er en meget attraktiv pris, vurderer Ilyas Dogru.

»Det er ekstremt godt nyt for forbrugerne. Det betyder, at flere danskere nu får muligheden for at være med,« siger han.

Ilyas Dogru, forbrugerøkonom, FDM. Foto: Bax Lindhardt

»At Tesla sætter priserne på lagerbiler ned igen, viser bare, at det er købers marked lige nu. Men hos FDM vurderer vi ikke, at man skal vente alt for længe, hvis man står overfor at ville købe en Tesla,« siger Ilyas Dogru:

»Så mener jeg, at man skal slå til, hvis man kan finde en, der passer ens behov. En bil er ikke en investering. Derfor skal man slå til, hvis man ser et godt tilbud og allerede står overfor at ville købe. Så det er et godt tidspunkt lige nu,« tilføjer han.

Ifølge de seneste opgørelser er der ifølge FDM allerede solgt tæt på 14.000 udgaver af Tesla Model Y i Danmark i 2023.

Det er flest af alle nye biler i Danmark i år.