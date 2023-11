Ørsted-aktien stiger markant torsdag eftermiddag.

Aktien i den danske energimastdont stiger op mod 9,6 pct., efter Ørsted blev kastet ud i en brutal børsnedtur onsdag.

Ørsted fik savet mere end 25 pct. af markedsværdien, efter investorer og analytikere fik indblik i udviklingen hos det danske selskab, der har specialiseret sig i at udvikle og drive havvindmølleparker.

Her stod det klart, at Ørsted er alvorlig presset af stigende renter og pres på forsyningskæderne. Det betød, at Ørsted onsdag præsenterede investorer for et historisk milliardunderskud og foreløbige nedskrivninger på 28,4 mia. kr.

Ørsted har ovenikøbet valgt at udskyde sit bud på, hvordan udviklingen i markedet påvirker selskabets langsigtede ambitioner. Det kan du læse mere om i Aktiechef: Det er usikkert, hvad Ørsted-aktien er værd



Ørsted-aktiens stigning skal ses i lyset af, at Ørsted-aktien er faldet næsten 53 pct. i løbet af de seneste tre måneder.

