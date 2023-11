Hvordan skal man som aktionær handle Ørsted-aktien nu?

Det har Euroinvestor spurgt aktiechef Michael Friis Jørgensen fra HC Andersen Capital om.

Det sker, efter Ørsted-aktien er sendt ud i et uhyggeligt kursfald, efter investorer og analytikere har fået indblik i udviklingen.

»Hvis jeg havde Ørsted-aktien, ville jeg holde den onsdag morgen. Det kræver mod, for jeg sidder stadig med fornemmelsen af, at Ørsted-aktien er lidt dyr,udtaler han i Millionærklubben.

Baggrundstæppet er, at stigende renter og pres på værdikæden koster energimastodonten Ørsted milliarder. Det er i sådan en grad, at Ørsted-aktien onsdag eftermiddag falder 15 pct.

Aktiechefen hæfter sig ved, at Ørsted selv har meddelt, at man er usikker på niveauet for den fremtidige indtjening. Det betyder kort sagt, at det er usikkert, hvad Ørsted-aktien er værd, forklarer Michael Friis Jørgensen. Det kan du læse mere om i Aktiechef: Det er usikkert, hvad Ørsted-aktien er værd.

De professionelle analytikere i børshusene er dog splittede i deres syn på, hvor Ørsted-aktien skal hen.

11 analytikere har haft Ørsted-aktien under luppen onsdag, viser Bloomberg-data.

5 af analytikerne har en køb-anbefaling, mens 5 af dem har en hold-anbefaling. Den sidste analytiker, der er fra storbanken Barclays, anbefaler at sælge Ørsted-aktien.

Trods uenigheden er de dog enige om, at Ørsted-aktien skal opad. Deres kursmål befinder sig i spændet fra 430 kr til 990 kr.

