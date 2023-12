Den tyrkiske klubpræsidents angreb mod dommeren er gået verden rundt.

Efter slutfløjt i kampen mellem Ankaragücü og Casper Højers klub Rizespor gik førstnævnte klubs fodboldpræsident, Faruk Koca, langt over stregen.

Han slog dommer Halil Umut Meler i hovedet, og bagefter fik han også flere spark i ansigtet.

Den tidligere AGF'er, der i efteråret kom til Tyrkiet fra Sparta Prag, opdagede først dramaet efter slaget, fortæller han til B.T.

»Jeg så det først, da dommeren lå ned, for jeg gik bare rundt og sagde tak for kampen og var sammen med mine holdkammerater. Vi havde scoret lige til sidst, og det havde været en svær kamp. Vi troede først, at det var nogle fans, der var røget på banen, men så fandt vi ud af, at det var en præsident. Det var vanvittigt.«

»Jeg var lidt rystet, og det gik ikke rigtig op for mig, hvad der egentlig skete. Det var først senere, men det er tragisk, at det kunne ske. Det eneste, jeg tænker på nu, er, at dommeren bare skal komme sig. Det er bare ham, vi skal tænke på, for der skete ikke noget med os andre.«

»Jeg håber bare, at han har det fint, for det må aldrig nogensinde ske.«

Der skete dog også lidt på hjemvejen, men det er nu ikke noget, der har mærket Højer, der efterhånden har prøvet lidt af hvert fra sin karriere.

Dommeren fik dagen derpå besøg af Osman Askin Bak, der er sportsminister i Tyrkiet. Foto: Handout/AFP/Ritzau Scanpix

»Vi var på vej hjem fra lufthavnen, og der kom nogle sten flyvende på bussen, men det har man prøvet så mange gange før,« siger han og nævner, at de ellers var dækket af politiet på vejen mod flyet.

»Det har jeg prøvet en million gange. Det er, hvad det er,« siger Højer, der har oplevet den slags i Danmark, Tjekkiet og Tyrkiet.

Danskerens hold scorede til 1-1 i 97. minut, men der var en god grund til den lange tillægstid, for hjemmeholdet havde spillet med en mand i undertal siden starten af anden halvleg og trukket tiden.

Sagen har påvirket tyrkerne meget, fortæller Højer, der kun har været i landet i tre måneder, men har haft en fantastisk tid.

Casper Højer imponerede i AGF, før han drog mod udlandet. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

»De er meget rystede hernede. Det må jeg sige,« lyder det fra Højer.

»Det virker til, at de er lidt flove på Tyrkiets vegne, men det har de ikke noget at have i. De mennesker, som jeg har mødt hernede, har manet alle fordomme til jorden. Selvfølgelig er der skrækhistorier, som også er rigtige, men det, som jeg har mødt, har været fantastisk. Varme mennesker, der er gode til at tage imod folk.«

»Det er synd for alle de gode folk, hvis det skaber et billede af, at der kun er en vis type personer hernede. Fra top til bund har det bare været søde mennesker.«

»Det er pinligt, men en eller få klaphatte skal ikke have lov at ødelægge det.«

Tyrkisk politi har anholdt Ankaragücus fodboldpræsident og to andre mistænkte.

Landets præsident, Recep Tayyip Erdogan, har også fordømt angrebet på dommeren - læs mere her.