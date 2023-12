Mandag blev Tyrkiet ramt af en uhørt skandale.

Og den har fået landets præsident, Recep Tayyip Erdogan, til at tage bladet fra munden.

For efter opgøret mellem Ankaragücü og Rizespor var førstnævntes præsident – Faruk Koca – så rasende, at han overfaldt dommeren Halil Umut Meler voldsomt og slog ham i gulvet med en knytnæve.

Det har sidenhen fået det tyrkiske fodboldforbund til at suspendere samtlige kampe i landet på ubestemt tid – og nu reagerer Erdogan altså på det nationale chok.

»Jeg fordømmer angrebet på dommer Halil Umut Meler efter MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor-kampen, som blev spillet denne aften, og jeg ønsker ham at komme sig hurtigt,« skrev den tyrkiske præsident mandag aften på sine sociale medier.

»Sport er lig med fred og broderskab. Sport er uforeneligt med vold. Vi vil aldrig tillade vold i tyrkisk sport.«

Ifølge RMC Sport har Erdogan også fastslået, at han ønsker at straffe overfaldsmændene »så hårdt som muligt« og lovet, at han vil gøre alt for, at det kan lade sig gøre.

»Denne hændelse må ikke glemmes,« påpeger han.

Skandalen i Tyrkiet har allerede trukket overskrifter verden over, ligesom billeder af Halil Umut Meler med et sæbeøje er gået viralt.

Kampen, der fik klappen til at gå helt ned hos Ankaragücüs præsident, bød på en udligning til Rizespor i det 97. minut.

Opgøret endte 1-1.

