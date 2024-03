Tusind- og atter tusindvis af danskere har fået øjnene op for, hvordan en kan spare mange penge, når de køber bil.

De får stor gavn af en givtig statsstøtte-finte. Ekspert er ikke i tvivl om, at det kan aflæses direkte i skuffende salgstal andre steder.

Importen af brugte elbiler er næsten tredoblet i januar og februar i forhold til samme periode sidste år. Det viser tal fra bilstatistik.dk. Tal som er bragt første gang i Finans.

B.T. beskrev i oktober med tre konkrete eksempler, hvordan det var muligt for private købere at spare 40.000–70.000 kroner på at importere brugte elbiler fra primært Tyskland, hvis man ellers var opmærksom på en række forhold.

Men også brugtvognsforhandlere tager i stor stil for sig af det tag-selv-bord, som det tyske marked har været. De henter tusindvis af brugte biler hjem med henblik på videresalg til elbilhungrende danske købere.

I årets to første måneder er der blevet importeret i alt 7.464 brugte biler til Danmark, hvilket i sig selv er en markant stigning i forhold til 2023, hvor tallet var 4.102.

De aktuelle tal for elbilerne viser, at 82 procent af den samlede brugtimport nu er elbiler, og det tal er faktisk næsten tredoblet fra 2.135 i 2023 til 6.140 i år.

Det svarer til, at der er trillet gennemsnitligt 102 elbiler ind over grænsen til Danmark hver eneste dag.

Til sammenligning var salget af nye elbiler i Danmark på 8.098 i januar og februar i år.

»Tallene viser, at brugtimport er blevet et alternativ for rigtig mange danskere, som gerne vil med på elbilsbølgen,« vurderer Ilyas Dogru, forbrugerøkonom hos FDM, over for B.T.

»Importørerne af nye biler har nu fået særdeles voldsom konkurrence fra brugtvognsforhandlerne, og det bliver interessant at følge,« konstaterer han.

Det samlede salg af nye biler i Danmark i 2024 har indtil videre også ligget under 2023-niveau.

Især i januar, hvor det var nede med 15 procent, men også i februar, hvor en stærk slutspurt dog betød, at det blev et mindre fald på tre procent.

Og det er blevet holdt oppe af et salg af elbiler som på trods af den gigantiske vækst i brugtimport faktisk har været stigende.

Hvor stor en del af det fald skyldes, at flere og flere importerer brugte biler i stedet?

»Mange af de brugtimporterede biler er faktisk store familiebiler, og de kunne ligeså godt have været købt som nye. Så der er ingen tvivl om, at det har en tydelig betydning for nysalget,« siger Ilyas Dogru.

»Men der er også mange, som bliver importeret og solgt som 'bil nummer to' til danske familier, der vil have en ekstra bil, som er billig i drift. Og det er elbilerne,« konstaterer han.

Når det især er det tyske marked, som har vist sig interessant for danske forhandlere og forbrugere, så skyldes det en særdeles generøs tysk støtteordning til elbiler.

»Tyske forbrugere og forhandlere kunne opnå en virkelig stor rabat på køb af elbil, men for at opnå rabatten var det en forudsætning, at de havde ejet bilen i mindst et år,« forklarer Ilyas Dogru.

Det er der rigtig mange private tyskere og forhandlere, der har udnyttet, hvorefter de har solgt de næsten nye elbiler videre til Danmark, hvor prisen er særdeles attraktiv.

»På den måde kan man sige, at den tyske stat har betalt store summer for at hjælpe den grønne omstilling i Danmark rigtig godt på vej,« konstaterer Ilyas Dogru.

Den tyske støtteordning blev da også lukket fra den ene dag til den anden i december, men den gælder fortsat for biler købt før 17. december 2023. Og derfor kan mange danskere fortsat udnytte den tyske generøsitet.

Ilyas Dogru glæder sig over, at der er så godt gang i brugtimporten, fordi det er med til at sætte tempo på elbilernes indtog i Danmark.

Han mener nemlig, at en del af de private danskere, som har købt brugt elbil fra Tyskland, ikke nødvendigvis ville have valgt en elbil, ny eller brugt, hvis importmuligheden ikke var til stede.