Der hersker en blandet stemning på de finansielle markeder her til morgen.

Tirsdag steg det toneangivende amerikanske S&P 500-aktieindeks i ny rekord, mens kinesiske aktier i løbet af den seneste tid er steget efter lang tids kursfald.

Det er udgangspunktet for dagens børshandel. Vi starter det finansielle overblik i Japan, hvor børshandlen stadig er i gang.

Investorerne sælger lidt ud af japanske aktier her til morgen. Aktierne falder 0,2 pct., når man kigger på det brede Nikkei-indeks. Det sker, efter den japanske yen er blevet styrket, og der er udsigt til, at den japanske centralbank vil hæve renten for første gang siden 2007.

Stemningen er anderledes på de kinesiske børser, hvor kinesiske aktier stiger 0,3 pct., når man ser på Hang Seng-indekset.

Europæiske aktier står til at svinge omkring nullet og dermed åbne i samme niveau som ved børsluk tirsdag, viser futures for Stoxx 50-indekset, der består af 50 aktier i store europæiske virksomheder.

Der er også udsigt til, at investorerne tøver på det amerikanske marked, viser futures for S&P 500, Dow Jones og det teknologitunge Nasdaq-indeks, som er domineret af de store teknologiaktier som Nvidia, Microsoft, Apple og Meta Platforms. De store aktieindeks står til at åbne i samme niveau som ved børsluk tirsdag.

Olieprisen stiger en smule. En tønde af den amerikanske WTI-olie koster nu godt 78 dollar, mens den europæiske Brent-olie koster lige over 82 dollar.

Prisen på olie følges nøje af investorer, fordi den kan give en idé om, hvordan verdensøkonomien klarer sig. En stigende oliepris indikerer økonomisk vækst, mens et fald kan være tegn på det modsatte. Geopolitiske faktorer og produktionsbeslutninger kan påvirke udbuddet af olie. Hvis prisen på det sorte guld stiger kan det føre til højere forbrugerpriser og inflation.

Guldprisen befinder sig stadig på rekordhøjt niveau. Det gyldne metal er fløjet i vejret den seneste tid, så guldet handles nu til 2.159 dollar pr. ounce.

Kryptovalutaen bitcoin er steget det seneste døgn, og befinder sig på et rekordhøjt niveau. Den digitale mønt koster nu 71.171 dollar. Du kan se udviklingen i de forskellige kryptovaluta her.

