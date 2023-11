Er du skarp nok til at svare rigtigt på B.T.s daglige quiz? Test dig selv og vær med i lodtrækningen om et gavekort på 1.000 kroner til Rema 1000.

Balenciaga er igen blevet centrum for en storm på sociale meider. Hvad har de nu lavet? Nu sælger de kun tøj, de køber af hjemløse

De har designet gennemsigtigt tøj

De har lavet en nederdel, der ligner et håndklæde Hvad koster det nye påfund? 5.300 danske kroner

10.200 danske kroner

2.900 danske kroner Modehusets nye nederdel har affødt en del reaktioner på sociale medier. En af dem, der har lavet sjov med den er IKEA. Men hvad har de gjort? De har lavet deres egen version

De har

Han fik stjålet sin kalot Det er ikke første gang, IKEA driller Balenciaga lidt på sociale medier. Hvad reagerede IKEA på? Balenciaga havde opkaldt et stykke tøj efter et IKEA-produkt

Balenciaga havde lavet en taske, der lignede den blå IKEA-pose

Balenciaga låne IKEAs lokaler til et modeshow Hvordan reagerede IKEA i medierne, efter de fandt ud af, at deres ikoniske taske var blevet kopiret? De fortalte, at de ville sagsøge, men gjorde det aldrig

De kaldte modehusets kopi for "uventet og genial" og lavede en guide til, hvordan man kan se, om ens taske er ægte IKEA

De ændrede for en periode farven på deres taske til gul og opfordrede modehuset til at gøre det samme

