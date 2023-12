Putins største og værste kritikker Alexey Navalny, som er fængslet i Rusland, var i to uger forsvundet.

Ingen fra hans inderkreds end ikke hans advokat vidste, hvor han var blevet flyttet hen. Det lykkedes at opspore ham 25. december til en frygtet og berygtet fangelejr i det øde Sibiren nord for polarcirklen.

På det sociale medie X tilhørende Alexey Navalny har hans hold delt en meddelelse fra ham.

I sin sædvanlige humoristiske stil beskriver han med overskud detaljer fra sin tilværelse i fangenskab.

B.T. bringer her hans ord i sin fulde længde:

»Jeg er din nye julemand. Nå, jeg har nu en fåreskindsfrakke, en ushanka-hue (en pelshat med flapper, der dækker ørene), og snart får jeg valenki (et traditionelt russisk vinterfodtøj). Jeg har groet et skæg i de 20 dage, min transport varede. Desværre er der ingen rensdyr, men der er kæmpe og meget smukke hyrdehunde.«

»Og det vigtigste: Jeg bor nu over polarcirklen. I landsbyen Kharp på Yamal. Den nærmeste by har det smukke navn Labytnangi. Jeg siger ikke "Ho-ho-ho", men jeg siger "Oh-oh-oh", når jeg kigger ud af vinduet, hvor jeg kan se en nat, så aftenen og så natten igen.«

»Min 20 dage lange transport var ret udmattende, men jeg er stadig i godt humør, som det sømmer sig for en julemand. De bragte mig hertil lørdag aften. Og jeg blev transporteret med en stor forsigtighed og på en så mærkelig rute (Vladimir - Moskva - Tjeljabinsk- Jekaterinburg- Kirov - Vorkuta - Kharp), at jeg ikke forventede, at nogen ville finde mig her før midten af januar.«

»Jeg blev derfor meget overrasket, da celledøren blev åbnet i går med ordene: 'En advokat er her for at se dig'. Han fortalte mig, at du havde mistet mig, og nogle af jer endda var bekymrede. Mange tak for din støtte!«

»Jeg kan endnu ikke underholde dig med historier om eksotiske ting fra nord for polarcirklen, fordi jeg ikke har set noget uden for kameraet. Og uden for kameravinduet kan jeg kun se hegnet, som er meget tæt på.«

»Jeg gik også en tur. Gården er en nabocelle, lidt større, med sne på jorden. Og jeg så en konvoj, ikke som i det centrale Rusland, men som i filmene - med maskingeværer, varme vanter og filtstøvler. Og med de samme smukke plyset hyrdehunde.«

»I hvert fald skal du ikke bekymre dig om mig. Jeg har det fint. Jeg er helt lettet over, at jeg endelig har klaret det.«

»Endnu en gang tak til alle for jeres støtte. Og god ferie! Da jeg er julemanden, undrer du dig sikkert over gaverne. Men jeg er en julemand under speciele forhold, så det er kun dem, der har opført sig meget dårligt, som får gaver.«

Alexey Navalny sidder i den såkaldte IK-3-lejr, som er blandt Ruslands hårdeste fængsler. Her er forholdene barske, kolde og fangerne er fuldstændig isoleret. Temperaturene kan her i december falde til minus 28 grader.

Navalny er fængslet i 19 år for blandt andet anklager om ekstremisme. Han nægter alle anklager.

I 2020 blev Navalny forsøgt dræbt med gift i Sibirien.