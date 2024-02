Vinterferien begynder fredag, et hav af danskere holder ferie, og det vil betyde en propfyldt lufthavn, som skal sende danskerne afsted.

Derfor har Københavns Lufthavn også en række gode råd og opfordringer til de danskere, som skal afsted på ferie og som gerne vil undgå at se deres fly på vingerne, mens de selv står på jorden endnu.

For det første: Stå tidligt op og kom i god tid

»Vi opfordrer til, at man kommer til lufthavnen i god tid. Det vil sige to timer før afrejse, hvis man skal inden for Europa og tre timer inden, hvis man skal længere væk,« siger Lise Agerley Kürstein, kommunikations- og pressechef i Københavns Lufthavn og fortsætter:

»Hvis man har mulighed for det, er det en god idé, at tjekke ind hjemmefra, og gøre brug af de mange selvbetjeningsløsninger, vi har i lufthavnen«, siger hun i lufthavnens pressemateriale.

Derudover så har Københavns Lufthavn en side med gode generelle råd til flyrejsen. Hvordan er det for eksempel lige med væsker? Må man have strikkepinde i sin håndbagage? Hvordan kommer man nemmest gennem security og meget andet.

God ferie.