Man skal ikke være politibetjent for at se, at noget ikke er helt som det skal være på den grå bil.

Med markant sort tape, et stykke hvidt A4 papir og en sprittusch er den originale nummerplade blevet udskiftet.

Ikke ligefrem en tro kopi af en rigtig nummerplade, og fælden klappede da også hurtigt for den 38-kvinde, som angiveligt havde stjålet bilen. Ifølge New York Post blev kvinden anholdt tidligt fredag morgen i Benicia, Californien.

Politiet har selv beskrevet episoden på Facebook, hvor det fremgår, at den kreative nummerplade fangede en patruljes opmærksomhed. Et hurtigt tjek af bilen viste også, at den var registreret som stjålet.

Det har heller ikke hjulpet kvindens sag, at den falske nummerplade også var udløbet.

Bogstaverne JAN i øverste venstre hjørne er skrevet der, hvor nummerpladens rigtige udløbsmåned ville stå.

Og her – i november 2023 – står der således januar 2023.

Kvinden er anholdt og sigtet for at være i besiddelse af en stjålen bil.