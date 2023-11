Kronprins Frederik er mandag til stede i Aalborg, hvor han sammen med Klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard skal afholde konference om Co₂-fangst, anvendelse og lagring.

Men starten af konferencen blev hurtig overskygget, da en kvinde faldt om midt i den tidligere fabrik, hvor konferencen skulle løbe af stablen.

Det fortæller B.T.'s journalist på stedet.

Kronprinsen var kun lige blevet annonceret som æresgæst, da salen blev helt stille, mens man ventede på en ambulance til kvinden og de tilhørende blev spurgt, om der var en læge til stede.

Hurtigt kom der reddere til konferencen, hvor den nu vågne kvinde blev løftet op på en båre, og hele konferencen klappede af ambulancefolkene.

Herefter lød det fra scenen, at man valgte at genoptage konferencen, at kvinden havde fået et anfald, og at hun nu var på vej til hospitalet til tjek.

EUs Carbon Capture and Utilization and Storage (CCUS) Forum med deltagelse af kronprins, energikommissær og minister i kulturhuset Nordkraft i Aalborg mandag den 27. november 2023. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix Vis mere EUs Carbon Capture and Utilization and Storage (CCUS) Forum med deltagelse af kronprins, energikommissær og minister i kulturhuset Nordkraft i Aalborg mandag den 27. november 2023. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Fra scenen fortalte klimaminister Lars Aagaard, at det havde været en chokerende oplevelse for alle de tilstedeværende.

Kronprins Frederik ankom tidligt til konferencen, men havde ligesom ved sin jagt i Gludsted Plantage ikke lyst til at interagere med den fremmødte presse.

B.T.'s udsendte journalist spurgte Kronprinsen, om han havde tid til et par spørgsmål, men han småløb let forbi de ventende journalister.