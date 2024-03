Der var et enkelt nyt forslag om fertilitetsbehandling, men ellers ikke de store banebrydende løsninger på kendte problemer i Lars Løkke Rasmussens tale til Moderaternes årsmøde.

Alligevel er B.T.s politiske analytiker Henrik Qvortrup positiv.

Derfor giver han også fire ud af seks stjerner til Moderaternes formand.

»Det var en tale, der skabte overblik og satte Moderaternes politik ind i en større kontekst. Det gjorde Løkke godt, så derfor får han fire stjerner,« siger Qvortrup, som gjorde en anden observation, da han hørte Løkkes tale.

»Jeg er helt sikker på, at den her tale har Løkke selv skrevet. Den var umiskendelig Løkke. Der har ikke været rådgivere inde over,« siger Qvortrup og fortsætter:

»Det er velfærdsarkitekten Løkke, som jonglerer rundt med velfærdselementer i samfundet, som han har helt styr på.«

I sin tale kom Lars Løkke Rasmussen først ind på, at der ikke fødes nok børn i Danmark, herefter at man skal styrke forholdene for de ældre og løse manglen på arbejdskraft.

Han nævnte flere steder Moderaternes eget aftryk i regeringssamarbejdet. Han nævnte desuden regeringens plan om at styrke fertilitetsbehandlingen og sætte flere plejehjem »fri af rådhuset«.

Men store nye takter var der ikke udover et forslag om behandlingsgaranti for fertilitetsbehandling.

»Det er også derfor, at Løkke ikke får topkarakter. Det er næsten alt sammen kendt stof. Og man bliver ikke blæst bagover med visioner om hvad Løkke egentlig vil gøre ved problemerne,« siger Henrik Qvortrup og fortsætter:

»Men jeg vil også sige, at Løkke har et regeringsgrundlag at arbejde ud fra, så det er også at stille store krav, hvis man forlanger store nye forslag, som ikke kan findes der,« siger Qvortrup.

Henrik Qvortrup dømmer også Løkkes tale ud fra, at det var en tale til et årsmøde. Til hans eget parti.

Her er rollen i høj grad at styrke moralen, øge kampgejsten og skabe blik for at det politiske arbejde skaber værdi.

Og her leverede Løkke.

»Han samlede folk og gjorde det klart, at det nytter noget. Det er især vigtigt i et parti som Moderaterne, der har få år på bagen fremfor ældre partier, der har eksisteret i 100 år. Han talte til fodfolket og baglandet. Det var klogt,« siger Qvortrup.

