Statsministerens 'fascination' af Ukraines præsident er ved at kamme over og kan ende med at ramme hende som en boomerang, mener B.T.s politiske analytiker, Henrik Qvortrup.

Udmeldingen kommer tirsdag, efter Mette Frederiksen (S) på Instagram har delt endnu et billede med Volodymyr Zelenskyj – denne gang i form af en smilende selfie med ordene:

'Min helt og min ven. Danmark står bag Ukraine, så længe det kræves'.

Opslaget er ét i en lang række Zelenskyj-positive tilkendegivelser på det sociale medie, der tilsammen udgør en 'pludrende Instagram-omklamring' og en 'personlig fascination' af præsidenten, mener Qvortrup.

»Det rejser et spørgsmål om, hvorvidt Mette Frederiksen giver den lidt for meget som SoMe-ven med Zelenskyj frem for at give den som seriøs politiker, der forholder sig til en krig. Jeg synes, kommunikationen kammer lidt rigeligt over i fascination.«

Det er et problem, siger Qvortrup, fordi vælgerne ikke nødvendigvis deler statsministerens synspunkt.

»Jeg har en formodning om, at ganske mange derude synes, at det er for meget af det gode. Det kan man også se, hvis man kigger i kommentarfeltet.«

Samtidig finder Qvortrup det 'interessant', at Frederiksen ufortrødent fortsætter Instagram-støtten til Zelenskyj, mens ledere mange andre steder i verden begynder at tone ned.

»Det er en dyr krig, og flere er begyndt at spørge sig selv, om den kan vindes – eller om det bare er et stort, sort dybt hul, man kaste penge ned i, når man støtter Ukraine økonomisk.«

»Det bliver en tung retræte for hende, hvis – eller når – resten af verden begynder at skrue ned for støtten.«