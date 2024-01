Mette Frederiksen er dobbeltmoralsk, når hun siger, at det er et godt dansk princip, at 'forureneren skal betale'.

Sådan lyder det nu fra både eksperter og politikere.

Mette Frederiksen angriber ihærdigt ejeren af Nordic Waste, Torben Østergaard-Nielsen, for at løbe fra regningen i forbindelse med jordskreddet ved Ølst syd for Randers.

Men statsministeren har samtidigt sikret Danmarks suverænt største CO₂-udleder, cementfabrikken Aalborg Portland, en klækkelig miljørabat på op mod en halv milliard kroner om året.

»Det er supermærkeligt, at statsministeren siger sådan, og det er totalt dobbeltmoralsk,« lyder det fra SFs naturordfører, Marianne Bigum.

»Det siger alt om landets miljøpolitik. Vi har reelt ikke en politik, som faktisk holder forureneren ansvarlig for den miljøskade, der bliver lavet,« siger hun.

Cementfabrikken Aalborg Portland er en central virksomhed i Mette Frederiksens valgkreds i det nordjyske, og hun har flere gange udtrykt sin ubetingede opbakning til cementgiganten.

»Som aalborgenser, jeg kommer til at hægte mig fast på Portland, før nogen får lov til at lukke det,« sagde Mette Frederiksen i forbindelse med Dansk Industris årsmøde i 2018.

I 2022 blev Mette Frederiksen i Folketingssalen spurgt til netop Aalborg Portlands store forureningsrabat.

I den forbindelse blev hun så rasende, at hun efter spørgsmålet gik rundt i salen og råbte retoriske spørgsmål om, 'hvem der skulle betale for kræftbehandlingen i det her land' og for 'de anbragte børn'.

Cementfabrikken Aalborg Portland udleder omkring 2,2 millioner tons CO₂ om året. Det er næsten 14 gange mere end den næststørste udleder, Nordic Sugar. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix Vis mere Cementfabrikken Aalborg Portland udleder omkring 2,2 millioner tons CO₂ om året. Det er næsten 14 gange mere end den næststørste udleder, Nordic Sugar. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Statsminister Mette Frederiksen var i denne uge på besøg ved det område i Randers, hvor Nordic Waste har forårsaget et omfattende jordskred med forurenet jord, som både truer vandforsyningen og civile ejendomme i den nærliggende landsby Ølst.

Mette Frederiksen udtalte sig på besøget særdeles kritisk om både Nordic Waste og ejeren Torben Østergaard-Nielsen, som er god for 42 milliarder kroner, men ikke er juridisk ansvarlig for udgifterne til oprydningen, da Nordic Waste er gået konkurs.

Ifølge Mette Frederiksen burde Torben Østergaard-Nielsen dog alligevel betale regningen.

»Vi skal have forureneren til at betale. Det er et gammelt princip i Danmark, og det er rigtigt,« sagde hun.

Men sådan fungerer det altså ikke hos Aalborg Portland ifølge både en af landets førende eksperter på området og regeringens uafhængige rådgivere i Klimarådet.

Faktisk kan man på ingen måde tale om, at den nordjyske cementgigant betaler regningen for den massive CO₂-udledning, virksomheden tegner sig for, lyder det.

»Man kommer ikke uden om, at cementproduktionen i Danmark har fået en betydelig rabat på udledningen af Co₂. Her har der været tale om en politisk prioritering,« siger Peter Møllgaard, formand for Klimarådet.

Han bakkes op af Lars Gårn Hansen, økonomisk vismand og professor ved Københavns Universitet.

Det Økonomiske Råd, som Lars Gårn Hansen er formand for, har også tidligere i en rapport modsagt den tidligere socialdemokratiske regerings argumenter for at give en massiv rabat til Aalborg Portland.

Blandt andet lød argumentet, at hvis Aalborg Portland lukkede, ville cementproduktionen øges på fabrikker, som forurener mere, andre steder i verden. Men det argument afviser Lars Gårn Hansen.

»Tværtimod vil udflytning af cementproduktion til andre producenter i Europa formodentligt reducere den samlede udledning. Det er fordi, den måde man producerer cement i Danmark på er mere forurenende end moderne værker i resten af EU,« siger han.

Overordnet set er det derfor ikke for klimaets skyld, at Aalborg Portland i dag får en skatterabat.

»Aalborg Portland står for en stor udledning. Rabatten til dem følger reglerne, men den er ikke samfundsmæssigt begrundet. Det er et politisk hensyn, der ligger til grund,« siger Lars Gårn Hansen.

Statsminister Mette Frederiksen (S) holder tale ved Aalborg Portlands 130 års jubilæum på Utzon Centret i Aalborg, torsdag den 31. oktober 2019. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix Vis mere Statsminister Mette Frederiksen (S) holder tale ved Aalborg Portlands 130 års jubilæum på Utzon Centret i Aalborg, torsdag den 31. oktober 2019. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

På Christiansborg er Enhedslisten og De Konservative enige med SF i, at det ikke hænger sammen, når Mette Frederiksen siger, at forureneren betaler.

»Det er dobbeltmoralsk. Jeg forstår ikke, hvorfor Socialdemokratiet giver den miljørabat, når man ser på Aalborg Portlands massive CO₂-udslip,« siger Søren Egge Rasmussen, der er miljøordfører for Enhedslisten.

»Jeg tænker, at regeringen har den holdning, fordi man har særlige relationer til Aalborg Portland. Og det jo netop det dobbeltmoralske, når det rammer nogen, som er tæt på en selv,« siger han.

De Konservatives klimaordfører, Mona Juul, mener, at det trods alt er bedre end ingenting, at Aalborg Portland betaler noget for sin udledning.

»I den aftale, som vi har lavet, så får Aalborg Portland lov til at betale lidt mere. Vi fik lavet en afgift, trods alt. Men jeg synes, statsministeren sommetider er lidt dobbeltmoralsk – også på det her punkt,« siger hun.

Aalborg Portland udleder omkring 2,2 millioner tons CO₂ om året. Det er næsten 14 gange mere end den næststørste udleder, Nordic Sugar, der driver to sukkerfabrikker på Lolland og Falster.

I 2022 slap Aalborg Portland sammen med ganske få andre virksomheder for at skulle have den helt store pengepung frem, da den daværende S-regering lavede en politisk aftale om CO₂-afgifter.

Mens nogle virksomheder skulle betale 750 kroner for hvert ton udledt CO₂, kunne Aalborg Portland glæde sig over blot at skulle hoste op med 125 kroner.

En rabat, der ifølge beregninger løber op i omkring 455 millioner kroner om året.

B.T. har henvendt sig til Statsministeriet for en kommentar fra Mette Frederiksen, men ministeriet henviser til Socialdemokratiets politiske ordfører, Rasmus Stoklund.

»Det er en tyndbenet kritik, som der bliver rettet af statsministeren her. Man kan ikke sammenligne æbler og pærer på den måde,« siger Rasmus Stoklund som fortsætter:

»Sagen om Nordic Waste er en af de største miljøskandaler i nyere tid. Aalborg Portland producerer cement, som vi alle sammen er afhængige af, så vi kan bygge boliger og infrastruktur.«

Flere eksperter siger, at det ikke vil forværre forureningen, hvis den produktion flyttede til udlandet, så er det ikke rimeligt, at virksomheden skal betale selv?

»Jeg er af den overbevisning, at vi har fundet en god balance for en virksomhed, som gør, hvad den kan for at minimere sin miljøbelastning og levere et produkt, som vi er afhængige af,« siger Rasmus Stoklund.

