Statsminister Mette Frederiksen blev tydeligt oprevet under tirsdagens spørgetime i Folketingssalen og umiddelbart efter spørgetimen var slut begyndte statsministeren og råbe tilfældigt ud i salen.

Mette Frederiksen råber for eksempel – tilsyneladende i ren arrigskab – »Det er vanvittigt«, »hvad foregår der?« og »nogen skal jo betale for kræftbehandling i det her land«.

Samtidigt gestikulerer statsministeren voldsomt hen mod nogle af sine egne ministre, folketingsmedlemmer og SFs partiformand Pia Olsen Dyhr, som sad på sin plads og strikkede og tilfældigt fik øjenkontakt med statsministeren.

»Det er aldrig kønt, at se nogen tabe hovedet. Det er det, der sker her,« siger B.T.s politiske kommentator Søs Marie Serup og fortsætter:

Spørgetime med statsminister Mette Frederiksen tirsdag. Mette Frederiksen blev tydeligt oprevet under debatten og vrissede højlydt efter spørgetimen. Foto: Martin Sylvest Vis mere Spørgetime med statsminister Mette Frederiksen tirsdag. Mette Frederiksen blev tydeligt oprevet under debatten og vrissede højlydt efter spørgetimen. Foto: Martin Sylvest

»Det er ikke en klædelig opførsel efter Folketingets normer og slet ikke fra dem, som sidder på magten. Det er jo lige før hun siger »er du dum eller hvad?« til Sikandar Siddique,« siger Søs Marie Serup.

B.T. har fundet video af optrinnet på Folketingets hjemmeside og forstærket lyden, så man kan høre hvad Mette Frederiksen råber.

Mette Frederiksen blev synligt irriteret, da Frie Grønnes leder Sikandar Siddique stillede spørgsmål til den skatterabat som den aalborgensiske cementfabrik Aalborg Portland havde fået i den nyligt præsenterede grønne skattereform.

Det har vakt en del kritik, da Aalborg Portland udleder store mængder CO₂ og desuden betragtes som et socialdemokratisk hjertebarn, der samtidigt har erkendt at have støttet Socialdemokratiet økonomisk.

Sit sidste spørgsmål brugte Siddique dog på at spørge til sammenstødende mellem israelsk politi og palæstinensiske civile ved Al-Aqsa moskeen i Jerusalem, hvor talrige palæstinensere er blevet såret.

Siddique spurgte om statsministeren »fordømte de israelske angreb på civile palæstinensere«.

Han fik ikke svar. Mette Frederiksen rejste sig og fortsatte med at tale om Aalborg Portland og stillede Siddique retoriske spørgsmål, om hvem han troede betalte sygeplejerskernes lønninger og for scanninger til syge danskere.

Til sidst satte hun sig ned igen uden at mæle et muk om palæstinenserne.

Sikandar Siddique fra Frie grønne og Statsminister Mette Frederiksen debatterer i Folketingssalen. Siddique fik statsministeren op i det røde felt. Foto: Martin Sylvest Vis mere Sikandar Siddique fra Frie grønne og Statsminister Mette Frederiksen debatterer i Folketingssalen. Siddique fik statsministeren op i det røde felt. Foto: Martin Sylvest

Umiddelbart efter afsluttede Henrik Dam Kristensen spørgetimen og der var en kort pause i Folketinget. Mette Frederiksen sad få sekunder på sin plads, men rejste sig så op og begyndte at råbe forskellige udsagn ud i lokalet.

»Udbruddet er et tegn på, at statsministeren er presset. Sagen om Aalborg Portland, som jo har fået en stor rabat, illustrerer jo at statsministeren er rød, før hun er grøn. Det helt modsatte af, hvad hun jo forsøger at vise,« siger Søs Marie Serup.

Statsministeren har i forvejen et ry for en hårdhændet facon i sin ledelsesstil, som Søs Marie Serup mener forstærkes af denne sag.

»Nogen ser hende som en stærk leder, men andre ser hende som en der tromler. Denne her adfærd er jo ikke en, som man vil acceptere på en normal arbejdsplads i Danmark,« siger Søs Marie Serup.

Sikandar Siddique opdagede ikke selv Mette Frederiksens udbrud efter spørgetimen var slut, men kunne tydeligt mærke at statsministeren var vred, da han havde stillet spørgsmål til hende.

»Nogle gange går bølgerne højt og det er fint nok i en politisk debat. Men hun laver en stråmand på mig, og det er irriterende,« siger Sikandar Siddique og fortsætter:

»Jeg sagde på intet tidspunkt, at folk ikke skal arbejde,« siger Sikandar Siddique.

Hvorfor tror du hun blev så sur?

»Jeg må have ramt et ømt punkt med mit spørgsmål om Aalborg Portland og om hvorvidt Socialdemokratiet har rent mel i posen. Statsministeren må jo kunne forstå, at for den almindelige borger, så ser det mærkeligt ud,« siger Sikandar Siddique.

Han er også frustreret over, at Mette Frederiksen slet ikke forholdt sig til hans spørgsmål om sammenstødene mellem palæstinensere og israelske sikkerhedsstyrker.

»Hvad er meningen så med spørgetimen, når der slet ikke bliver svaret,« siger Siddique.

Statsministeriet har ikke ønsket at kommentere denne artikel, men har efter deadline henvist til Socialdemokratiets politiske ordfører. B.T. forsøger at få en kommentar herfra torsdag.