Kan Aalborg Portland score en kæmperabat fordi fabrikken sender penge til Socialdemokratiet?

Det vil Enhedslistens Rosa Lund nu gerne have et klart svar på.

»Det er jo åbenlyst underligt, at Socialdemokratiet på den her måde nærmest friholder de mest forurenende virksomheder i Danmark. Når vi endnu ikke har fået en forklaring fra regeringen på hvorfor, åbner det for nogle spørgsmål,« siger Rosa Lund.

Siden regeringen i går præsenterede en såkaldt grøn skattereform, hvor det blandt andet bliver foreslået, at der indføres en højere afgift på udledning af CO₂, har særligt én dansk virksomhed været i fokus.

Cementfabrikken Aalborg Portland er Danmarks absolut største klimasynder, den udleder mere end 10 gange så meget CO₂ som nummer to på listen – og så ligger den i statsminister Mette Frederiksens valgkreds i det nordjyske.

Regeringen har med det nye udspil foreslået, at virksomheder med såkaldt 'mineralogiske processer' – som eksempelvis Aalborg Portland – skulle betale en markant mindre CO₂-afgift end andre virksomheder.

Den nordjyske cementfabrikant skal, hvis det står til regeringen, betale 100 kroner for et ton udledt CO₂ ud over EUs kvotepris. Andre virksomheder skal betale op til 375 kroner pr. ton – altså en rabat på cirka 70 procent til Aalborg Portland.

Rosa Lund fra Enhedslisten kræver nu svar fra Socialdemokratiet om Aalborg Portland. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Jeg siger ikke, at der er en forbindelse. Jeg siger bare, at det er et problem, at så mange tænker det lige nu, fordi der ikke er åbenhed fra Socialdemokratiets side. Det er er jo også i deres egen interesse, at der kommer åbenhed,« siger Rosa Lund.

Aalborg Portland har flere gange kunnet glæde sig over statsministerens opbakning.

»Som aalborgenser kommer jeg til at hægte mig fast på Portland, før nogen får lov til at lukke det,« lød det for eksempel fra Mette Frederiksen ved Dansk Industris årsmøde i 2018.

Det har tidligere været fremme, at Socialdemokratiet har en erhvervsklub, Erhvervsforum Vækst DK, hvor virksomheder kan betale 20.000 kroner for møder med statsministeren eller andre centrale ministre.

Ifølge dansk lovgivning skal det fremgå offentligt, hvis man støtter et parti med mere end 21.900 kroner.

Aalborg Portland Cementfabrik i Rørdal ved Aalborg. Foto: Henning Bagger

I 2019 var grænsen 20.900 kroner. Men det slipper man udenom, hvis man støtter en erhvervsklub – for eksempel Erhvervsforum Vækst DK – som så videregiver støtten direkte til Socialdemokratiet.

Ifølge Rosa Lund er det nødvendigt, at der kommer større åbenhed om hvem, der giver penge til de danske partier.

»Det gælder sådan set også for Venstre og alle andre partier. Vi skal have mere åbenhed om, hvem der donerer på alle mulige måder til partierne, så vi ikke skal stå i en sag som den her, hvor der ikke er klarhed over, om der er givet penge til et parti.«



B.T. har i dag spurgt Socialdemokratiet, om partiet modtager eller har modtaget støtte fra Aalborg Portland.

Vi har også spurgt, om personer fra Aalborg Portland har deltaget i møder i Socialdemokratiets erhvervsklub, men det er endnu ikke lykkes at få et svar fra partiet.