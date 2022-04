»Aalborg Portland skal ikke gå fri!«

Sådan lød kampråbet blandt den store flok klimaaktivister, der protesterede foran Skatteministeriet, da regeringen onsdag fremlagde sit længe ventede udspil til en grøn skattereform.

Og nogenlunde sådan er reaktionen også blandt flere partier på Christiansborg.

»Jeg har virkelig svært ved at se det rationelle i, at man giver landets mest forurenende virksomheder så massiv en rabat,« siger Enhedslistens politiske ordfører, Mai Villadsen, og kalder regeringens plan for »slap«.

»Det virker helt skævt, at alle andre virksomheder skal betale regningen for, at megaudledere bare kan fortsætte i samme spor.«

Hvis regeringens plan føres ud i livet vil virksomheder med 'mineralogiske processer' som eksempelvis Aalborg Portland skulle betale en mærkbart mindre CO₂-afgift end andre virksomheder.

Mere præcist skal den nordjyske cementfabrikant kun betale 100 kroner for et ton udledt CO₂ ud over EUs kvotepris, mens andre virksomheder skal betale op til 375 kroner pr. ton. Altså en klækkelig rabat på cirka 70 procent.

Med til historien hører, at Aalborg Portland udleder 2,2 millioner ton CO₂ om året – mere end ti gange så meget som nummer to på listen over klimasyndere.

Aalborg Portland Cementfabrik i Rørdal ved Aalborg. Foto: Henning Bagger Vis mere Aalborg Portland Cementfabrik i Rørdal ved Aalborg. Foto: Henning Bagger

Både skatteminister Jeppe Bruus og klima- og energiminister Dan Jørgensen argumenterede for rabatten med henvisning til risikoen for, at et afgiftssmæk vil jage virksomheden ud af landet.

Men den lave afgiftssats bekymrer SFs politiske ordfører, Signe Munk, der frygter, at cementfabrikanten får for nemt ved at undgå den grønne omstilling.

»Der skal være tale om 'noget-for-noget', så der kommer CO₂-reduktioner ud af det til gengæld for nedslag i afgiften,« lyder det.

Nogenlunde samme bekymring fylder hos De Radikale.

»Vi skal ikke lukke virksomheder, men en rabat af den størrelse må og skal føre til reelle reduktioner. Det skal ikke være et fripas til at sidde på sidelinjen,« siger politisk leder Sofie Carsten Nielsen.

De fem største CO2-udledere * De fem største CO₂-udledere i Danmark er blandt andre Aalborg Portland og Nordic Sugar. * De fem største udledere står for omkring 45 procent eller 3,2 millioner ton CO₂ om året. Til sammenligning skal der politisk stadig findes 9,4 millioner ton CO₂ for at nå 70-procents målsætningen. * De fem største udledere står kun for en lille del af dansk økonomi. * De fem største udledere står for en femtedel af den samlede værditilvækst i industrien. * De fem største udledere beskæftiger 2.660 personer eller under 0,1 procent af arbejdsstyrken. Kilde: Regeringens ekspertgruppe

Hun kalder i øvrigt den samlede plan for »hamrende uambitiøs«, da man slet ikke afsætter nok penge til den grønne omstilling.

Foruden den lavere afgiftssats barsler regeringen også med en støtteordning på fire milliarder kroner, der skal målrettes virksomheder, »der har sværest ved at omstille sig«.

Regeringens ministre kom på onsdagens pressemøde ikke med klare svar på, hvor stor en del af de mange milliarder, som klimasynderen Portland kan få fingre i.

Alle støttepartier understreger, at støtten ikke bare skal »stikkes i lommen« af virksomheder som Aalborg Portland.

I et interview med TV 2 spekulerer De Konservatives skatteordfører, Rasmus Jarlov, i, at Aalborg Portlands undtagelse først og fremmest bunder i, at virksomheden »ligger i Mette Frederiksens valgkreds«.

Statsministeren er opstillet i Aalborg og udtalte i 2018, at hun »som aalborgenser kommer til at hægte mig fast på Portland, før nogen får lov til at lukke det«.

Jarlov savner desuden en faglig begrundelse for, at netop virksomheder som den nordjyske cementgigant friholdes.

Det ønske deles ligeledes af de tre støttepartier.