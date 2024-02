Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen lagde i weekenden en såkaldt story på Instagram, som nu vækker forargelse og kritik.

Løkke lagde et billede op af sig selv, mens han holdt møde med De Forenede Arabiske Emiraters industri- og teknologiminister Sultan Al Jaber, som Løkke i opslaget kaldte for »sin gode ven«.

De Forenede Arabiske Emirater er et benhårdt fundamentalistisk islamisk diktatur. Landets retssystem er på flere områder bygget på sharialovgivning.

Menneskerettighedsgrupper som Amnesty og Human Rights Watch beskriver, at politiske modstandere er blevet tortureret og sågar forsvundet, homoseksuelle undertrykkes og fængsles, og kvinder diskrimineres.

Kritiserer man regimet, så »risikerer man aldrig at se sin familie igen« og at »blive udsat for misbrug, som du ikke troede var muligt,« skriver Human Rights Watch.

Men Lars Løkke Rasmussen beskriver altså en af landets ministre som »sin gode ven«.

»Jeg synes ærlig talt, at det er forrykt. Vi tager jo så dyb afstand til de lande, og det som de står for,« siger Charlotte Munch, der er udenrigsordfører i Danmarksdemokraterne, og fortsætter:

»Det kommer desværre ikke bag på mig. Jeg har jo undret mig over, hvorfor han har kæmpet så hårdt for den koranlov, som jeg får ondt i hjertet af at tale om. Det er så udansk og uvestligt«.

Lars Løkke Rasmussen mødes med »sin gode ven,« der er minister i det islamistiske diktatur De Forenede Arabiske Emirater. Billedet er taget fra Lars Løkkes Rasmussens Instagram-profil.

Lars Løkke Rasmussen får heller ingen roser fra Dansk Folkeparti.

»Jeg forstår godt, det kan være svært for Lars Løkke at finde rigtige venner i politik. Stemningen i Moderaterne kan godt virke lidt anspændt, som hans folketingsgruppe falder fra hinanden,« siger Dansk Folkepartis formand, Morten Messerschmidt, som fortsætter:

»Men jeg synes, han tager det til ekstremer, når han skal helt ud blandt verdens diktatorer for at finde en ven. Der må da være en eller to i hans parti, der stadig gider at drikke en fadøl med ham.«

Enhedslistens udenrigsordfører, Trine Pertou Mach, forklarer, at hun heller ikke selv ville bruge formuleringen »gode ven« i den her forbindelse.

»Det sender jo et signal om, at vi i Danmark godt kan se igennem fingre med de ting, som ligger langt fra de værdier, som vi selv har i Danmark,« siger hun.

Hun forklarer dog, at det er berettiget, når Lars Løkke Rasmussen i sit opslag krediterer Sultan Al Jaber for at stå i spidsen for klimatopmødet COP28.

Lars Løkke Rasmussen forklarer i en skriftlig kommentar til B.T., at han står ved sin brug af formuleringen »min gode ven«.

»Jeg har kendt Sultan Al Jaber i flere år og betragter ham derfor som en god ven. Som udenrigsminister er det vigtigt at dyrke sine relationer, så jeg passer egentlig bare mit arbejde,« skriver Lars Løkke Rasmussen og fortsætter:

»Al Jaber har for få måneder siden sikret en god aftale ved COP28, som for øvrigt gik længere end det, mange andre oliestater havde håbet på. Det ønskede jeg ham tillykke med, nu hvor jeg var i landet,« skriver han.

Lars Løkke Rasmussen er mandag fløjet fra Abu Dhabi i De Forenede Arabiske Emirater til Geneve.

