Hvis du er en såkaldt prepper med masser af pasta, dåsemad og frisk drikkevand i store dunke nede i kælderen, så får du ikke Anders Fogh Rasmussens ord for, at du bærer dig fornuftigt ad.

Tværtimod synes den tidligere statsminister og tidligere generalsekretær for Nato, at du er en smule latterlig.

»Det der med at købe store mængder af konservesdåser og sådan noget, det synes jeg altså er en lille bitte smule latterligt,« siger Anders Fogh Rasmussen i et interview med B.T., som du kan se i toppen af artiklen.

Fænomenet prepping er blevet et aktuelt emne i Danmark efter Ruslands angreb på Ukraine.

Danmark har også oplevet en voldsom stigning i antallet af cyberangreb, og regeringen hos vores naboer i Sverige har forklaret, at befolkningen skal forberede sig på, at der kan udbryde krig.

Men Anders Fogh Rasmussen har ikke tænkt sig at hamstre forsyninger i tilfælde af, at strømmen forsvinder, og samfundet bryder sammen.

»Jeg kan sige, at jeg har ikke selv gjort det, og jeg har heller ikke til hensigt at gøre det, fordi så bange er jeg ikke,« siger Anders Fogh Rasmussen, som dog fortsætter:

»Men jeg vil da lade det være op til folk selv at træffe den afgørelse. Det er jo altid godt at være forberedt.«

Anders Fogh Rasmussen synes dog, at det er overflødigt at preppe i videre grad.

»Jeg synes jo, det er lidt at overdrive det. Hvis vi skal gå rundt og være så bange hver eneste dag, så tror jeg ikke, livet bliver værd at leve,« siger han.

Hans holdning bunder i, at han grundlæggende ikke frygter for et russisk angreb på Nato.

»Jeg tror faktisk ikke rigtigt på, at russerne tør indlede et angreb. Nato er her. Nato beskytter os. Og hvis russerne skulle finde på at aktivere atombomben, så ved de godt, hvad konsekvenserne bliver. Alene af den grund, så tør de ikke gøre det.«

Anders Fogh Rasmussen siger dog, at hvis det endelig skulle være, så kunne man sørge for, at man kan klare sig uden elektricitet i en stund. For eksempel, hvis Danmarks infrastruktur lammes af et cyberangreb.

»Hvis man ville forberede sig, så skulle man sørge for at på en eller anden måde gøre sig uafhængig af elforsyningen, som var noget af det, man kunne forestille sig ville blive ødelagt,« siger han og fortsætter:

»Derfor ville jeg nok, hvis det endelig var, sørge for at have nogle batteridrevne ting, sådan så jeg stadigvæk kunne modtage information og være uafhængig af et eventuelt cyberangreb.«

I Sverige har regeringen bedt borgerne være forberedt på, at landet kan komme i krig. De svenske myndigheder udsendte også i 2018 en brochure med forslag til ting og sager, som kunne være gode at hamstre, hvis landet pludselig står i en krisesituation.

Men Anders Fogh Rasmussen mener også, at svenskerne kan være præget af deres mange år som selvstændig nation udenfor Natos beskyttende samarbejde.

»I Danmark er vi er vant til, at frygten, for et angreb er mindre, fordi vi har nogen til at hjælpe os. Det tror jeg kan medvirke til, at holdningerne kan være forskellige på de to sider af sundet,« siger Anders Fogh Rasmussen.

»Sverige har jo været vant til igennem 200 år at være et neutralt land, der skulle klare sig selv,« siger han om Sverige, som for nylig er blevet medlem af Nato.

Anders Fogh Rasmussen afslappede holdning til prepping betyder dog ikke, at han mener, man bør anlægge en blødere kurs overfor Putin og andre tyranner.

»Det man skal lære af historien er, at fordragelighed med diktatorer ikke fører til fred. Tværtimod, det fører til krig og konflikt,« siger han.

»Derfor så gælder det om, at vi er håndfaste. At vi står fast, og at vi øger vores produktion af krigsudstyr. Altså vi skal simpelthen have vores økonomi bragt på krigsfod. Det kræver, at produktionen af våben og ammunition skal op, sådan at vi kan måle os med det høje niveau, som russerne allerede er på.«

Danmarks forsvarsminister Troels Lund Poulsen forklarer dog, at han er forberedt til en krise, da han har godt med plads i kælderen. I B.T.s politiske podcast Slottet & Sumpen kalder han det »rettidig omhu,« selvom han dog siger, at hans større forråd ikke direkte er relateret til angst for krig i Europa.

