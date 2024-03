I byretten i Glostrup fik direktøren syv års fængsel.

Da han ankede dommen for de mange voldtægter af ansatte til Østre Landsret, steg straffen med et år til otte års fængsel.

Og da han ekstraordinært fik lov til at tagen strafudmålingen helt til Højesteret, kom der yderligere et års fængsel til, så slutresultatet nu er ni års fængsel til Vitor Pedro Simoes Ramos.

Samt efterfølgende udvisning til hjemlandet Portugal, selv om han har dansk kone og to fælles børn i Nordsjælland.

Det har landets højeste domstol besluttet onsdag.

Den 38-årige mand var direktør i et mindre marketingfirma i København, hvor han udsatte flere af sine kvindelige ansatte for voldtægter og voldtægtsforsøg.

Voldtægterne, som Vitor Pedro Simoes Ramos blev dømt for, fandt både sted i hans firma, i hans bil, ved en såkaldte sexstrand i Hundige og i et enkelt tilfælde også i en swingerklub i København.

De unge ansatte, som han voldtog og på anden vis krænkede, var økonomisk afhængige af deres arbejde i hans firma. Flere af dem startede som ulønnede praktikanter og så ham til en start som en succesfuld og magtfuld mand.

Derfor fandt kvinderne sig også i, at han bad dem om at være iført kjole og høje hæle, når de gik på arbejde. Også selv om de ikke havde fysisk kundekontakt.

De fleste overgreb foregik i mandens bil, blandt andet på en strand i Hundige syd for København. Stranden er kendt for at blive brugt af personer, som ynder at dyrke sex i naturen.

På stranden kunne der være en tilskuerskare på op til tyve mænd, der onanerende overværede direktørens voldtægter på få meters afstand og i nogle tilfælde selv befølte offeret imens.

En af kvinderne forklarede under sagen, hvordan hun følte sig tvunget til at have samleje med tre-fire mænd omkring bilen, inden direktøren selv voldtog hende.

I det hele taget har Højesteret som landets øverste domstol nu fastslået, at der var tale om voldtægter under særligt skærpende omstændigheder, da ofrene blev udsat for overgreb, som foregik på en meget ydmygende og nedværdigende måde.

I alt begik direktøren 19 sædelighedsforbrydelser mod sine ansatte ofre.

Noget usædvanligt var han på fri fod, da sagen oprindeligt blev behandlet af Retten i Glostrup. Men da han blev fundet skyldig og dømt, røg han bag tremmer.

Som B.T. tidligere har kunnet afsløre, var direktøren to gange forud for den aktuelle sag blevet anmeldt og sigtet for voldtægt af andre kvinder, men gik fri.

Politiet vurderede nemlig både i 2008 og 2015, at der ikke var nok beviser til at tiltale manden.

Anmeldelserne ebbede ud i påtaleopgivelse, da det ifølge politiet var vanskeligt at påvise, at den seksuelle kontakt var sket mod kvindernes vilje.

At den aktuelle sag nåede helt til Højesteret, skyldes manden selv. Han fik ekstraordinært tilladelse til at gå videre fra landsretten.

Han bad om en mildere straf, ligesom han hævdede, at der ikke var tale om særligt skærpende omstændigheder. Men det gik altså lige omvendt, viser onsdagens dom.

Her blev ofrene også tilkendt erstatning for tort. To af kvinderne er tilkendt henholdsvis 200.000 og 175.000 kroner. Deres krav om et højere beløb har Højesteret afvist.

Undervejs fik sagen også et usædvanligt forløb. For eksempel forsøgte direktørens første forsvarer at bestikke en af kvinderne til at trække anmeldelsen tilbage.

Det skete, da forsvareren ringede til kvindens bistandsadvokat og tilbød 100.000 kroner, hvis den voldtagne kvinde ville trække anmeldelsen tilbage.

Det kom i byretten i Glostrup siden til at koste advokaten 60 dages fængsel, der blev gjort betinget af 80 timers samfundstjeneste.

