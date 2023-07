Du kan ånde helt lettet op, hvis du har modtaget en mail med en stævning fra politiet.

Eller det kommer selvfølgelig an på den situation, du befinder dig i.

Der er nok nogle, der bliver mere overraskede end andre, når der tikker en mail ind fra politiet i indbakken.

Men det er alligevel et usædvanligt syn at få en stævning på mail fra National Enhed for Særlig Kriminalitet.

Og de mails skal du holde dig fra, for der florerer i øjeblikket svindelmails.

Det skriver National enhed for Særlig Kriminalitet på Twitter.

»I øjeblikket får vi rigtig mange henvendelser om mystiske mails med stævninger fra National enhed for Særlig Kriminalitet Disse mails er svindel!,« skriver politiet.

De opfordrer til, at man undgår at klikke på links, ikke sender dine personlige, og at du sletter mailen.