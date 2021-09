Fire personer i alderen 18 til 24 år er fredag blevet varetægtsfængslet i en sag om kokain.

Alle er de således sigtet for at have været i besiddelse af minimum tre kilo kokain og yderligere otte kilo hash – mindst.

Stofferne blev opbevaret på en adresse i Brønshøj, og det mistænkes, at de skulle sælges videre.

Københavns Politi oplyser, at flere af de sigtede har banderelationer.

Ved du noget om sagen? Eller har du en anden københavner-historie på hjertet? Tøv da ikke med at tippe redaktionen på tipkbh@bt.dk.

Grundlovsforhøret foregik bag lukkede døre.

Og da efterforskningen af sagen fortsat er i gang, kan Københavns Politi for nuværende ikke fortælle yderligere om sagen, lyder det fra politikredsens kommunikationsenhed.

B.T. følger sagen.