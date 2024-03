Skal James Bond absolut spilles af en hvid mand? Er det på tide med en mørk agent, eller kunne han måske lige så godt være en hun?

Spekulationerne om Daniel Craigs efterfølger som agent 007 har været i gang længe.

Nu mener den britisk tabloidavis The Sun at have fundet svaret på, hvem den nye britiske actionhelt bliver:

Ifølge avisen har producerne Barbara Broccoli og Micahel G. Wilson besluttet sig for den 33-årige britiske skuespiller Aaron Taylor-Johnson som den nye Bond.

Han har længe været et varmt emne på rygtebørsen, og nu citerer The Sun 'insidere' for, at han har fået tilbuddet.

Nu venter folkene bag de legendariske actionfilm angiveligt bare på, at Aaron Taylor-Johnson siger endeligt ja, før de kan breake nyheden.

Kilder siger til avisen, at det er et spørgsmål om tid, før Taylor-Johnson bliver præsenteret.

Han er blandt andet kendt fra film som 'Kick-Ass,''Godzilla' og 'Tenet.'

Da journalister for nylig spurgte ham, om han er den nye Bond, lød svaret:

»Jeg finder det charmerende og skønt, at folk ser mig i den rolle. Jeg tager det som en stor kompliment.«

Udover Taylor-Johnson har navne som Cillian Murphy, Idris Elba, Henry Cavill og James Norton ifølge flere medier også været i spil til rollen.