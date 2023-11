Der er onsdag blevet savet milliarder af børsværdien for et af de største, danske børsnoterede selskaber.

Det er bryggeriet Royal Unibrew, der har fået savet tre milliarder af markedsværdien, efter investorer og analytikere har fået indblik i, hvordan det går bryggeriet. Det kan du læse om her.

Siden børsåbningen er Royal Unibrew-aktien faldet mere end 12 pct. Royal Unibrew havde forud for børsåbningen en markedsværdi på 26,3 mia. kr.

Royal Unibrew har onsdag kl. 13 en markedsværdi på 23,1 mia. kr.

Læs også: Saxo Bank om dansk folkeaktie: Det er et lys i mørket

Der er flere grunde til, at det er dårligt for et selskab at miste markedsværdi, forklarer Danske Banks senior investeringsstrateg, Lars Skovgaard Andersen. Det er en af forklaringerne på, hvorfor store og pludselig kursfald tiltrækker sig opmærksomhed på de finansielle markeder.

Pludselige kursfald signalerer for eksisterende og nye investorer, at der er noget galt, hvis selskabet pludselig mister markedsværdi, forklarer han.

Hvis der bliver savet store lunser af selskabets børsværdi, kan det ifølge strategen også blive sværere for selskabet at skaffe sig adgang til penge – eksempelvis hvis selskabet ønsker at udstede aktier eller obligationer, forklarer han.

Selskabets markedsværdi har også betydning for større investorer – tænk pensionsfonde, forsikringsselskaber og investeringsfonde – der ofte foretrækker at investere i selskaber med en vis markedsværdi.

»Hvis en aktie falder og bliver mindre handlet, kan aktien som konsekvens ryger ud af et aktieindeks, eksempelvis C25-indekset. Det vil betyde, at investorer, der måler sig op imod C25-indekset skal sælge aktien fra,« forklarer Lars Skovgaard Andersen.

De store investorer forvalter desuden ofte mange penge og har derfor brug for at kunne investere i likvide og store selskaber for at sikre sig spredning.

Det er dog vigtigt at huske, at det ikke kun er selskaber, der fylder meget på børsen, der har en sund forretning eller er profitable, understreger Danske Bank-strategen.

Nogle selskaber kan have en stor markedsværdi, fordi selskaberne forventer, at selskaberne vil tjene mange penge ude i fremtiden, selvom de ikke genererer overskud i øjeblikket, påpeger han.